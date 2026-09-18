Россия атаковала Житомирскую область: двое погибших, есть пострадавшие

Спасатель устраняет последствия российского обстрела Житомирской области. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты атаковали Житомирскую область. В результате обстрела погибли два человека. Кроме того, известно о двух пострадавших.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Житомирской области

В результате атаки произошли пожары в складском и производственном зданиях в Коростенском районе.

Пожар в Житомирской области в результате российского обстрела. Фото: ГСЧС

"Во время повторных сигналов воздушной тревоги спасателям пришлось отходить в безопасное место. Саперы ГСЧС обследовали территорию на наличие взрывоопасных предметов. Пожарные ликвидировали возгорание", — говорится в сообщении.

Спасатель ликвидирует последствия российского обстрела Житомирской области. Фото: ГСЧС

На месте российского обстрела работали 56 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС, а также экстренные службы и волонтеры.

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Последствия российского обстрела Житомирской области. Фото: ГСЧС

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 18 сентября Россия атаковала Украину 93 ударными дронами. Силы ПВО сбили около 70 БпЛА. При этом зафиксированы попадания.

А за сутки российские оккупанты нанесли более тысячи ударов по Запорожской области. В результате обстрелов один человек погиб и 14 получили ранения. Кроме того, противник уничтожил торговый центр.