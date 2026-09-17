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Главная Новости дня Россия обстреляла торговый центр в Запорожье

Россия обстреляла торговый центр в Запорожье

Ua ru
17 сентября 2026 23:19
Россияне нанесли удар по торговому центру в Запорожье
Пожар после обстрела торгового центра в Запорожье 17 сентября 2026 года. Фото: Совет обороны Запорожской области

Увечері в четвер, 17 вересня, російська армія атакувала Запоріжжя. Під ударом опинився один із міських торговельних центрів. Спалахнула пожежа. Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють, зокрема з'ясовують, чи є постраждали. 

Про обстріл повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає Новини.LIVE.

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Увечері 17 вересня 2026 року РФ обстріляла ТЦ у Запоріжжі
Скриншот повідомлень Івана Федорова

Що відомо про обстріл Запоріжжя ввечері 17 вересня 

О 22:34 в Запоріжжі оголосили тривогу жовтого рівня через загрозу застосування дронів. О 22:40 Іван Федоров зазначив, що в Запорізькій області лунають вибухи, і закликав людей залишатися в безпечних місцях, доки не оголосять відбій.

Пожежа в торговельному центрі в Запоріжжі після обстрілу ввечері 17 вересня 2026 року
Пожежа в запорізькому ТЦ після обстрілу ввечері 17 вересня 2026 року. Фото: Рада оборони Запорізької області 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Нацполіції України повідомляв, що росіяни впродовж доби 16 вересня обстріляли 13 громад Сумської області. 64-річний чоловік загинув. Ще 15 людей, серед яких двоє дітей, зазнали поранень.

Також Новини.LIVE з посиланням на Запорізьку ОВА писав, що в ніч проти 17 вересня Запоріжжя опинилося під російським обстрілом. Зазнали пошкоджень промислові об'єкти. Постраждали кілька людей.

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Автор:
Мария Чекарёва

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