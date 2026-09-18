Обстрел Запорожья: разрушен торговый комплекс, есть жертвы

Спасатель ГСЧС тушит пожар в торговом центре в Запорожье. Фото: ГСЧС

За сутки россияне нанесли более тысячи ударов по полусотни населенных пунктов Запорожской области. В результате террора один человек погиб, 14 получили ранения. Вражеский дрон также полностью уничтожил огромный торговый центр в областном центре, где возник масштабный пожар. Спасатели работали в опасных условиях под угрозой новых атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ГСЧС Запорожья и пресс-службы Запорожской ОГА.

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Россияне атаковали ТЦ в Запорожье

В Запорожье в результате попадания российского беспилотника полностью разрушен торговый комплекс. Удар вызвал колоссальный пожар, охвативший территорию площадью более 10 тысяч квадратных метров. По информации экстренных служб, непосредственно на этом объекте пострадал один человек.

Пожар в ТЦ. Фото: ГСЧС Запорожья

Работа пожарных значительно осложнялась из-за постоянной опасности повторных обстрелов, поэтому во время вражеских угроз спасателям приходилось уходить в укрытие. На данный момент аварийно-спасательные работы на месте происшествия полностью завершены.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Запорожья

Как сообщил председатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, в целом российский террор в Запорожье и Запорожском районе за прошедшие сутки привел к гибели одного человека. Еще14 жителей получили ранения различной степени тяжести.

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Пожарная техника. Фото: ГСЧС Запорожья

Власти зафиксировали 156 официальных сообщений о разрушениях. За сутки были повреждены жилые дома, объекты инфраструктуры, хозяйственные постройки и автомобили.

Тушение пожара в Запорожье. Фото: ГСЧС Запорожья

Всего на территории Запорожской области зафиксировали 1031 удар, под которые в общей сложности попали 50 населенных пунктов региона.

Наиболее массовой стала атака беспилотников. 762 дрона различных модификаций атаковали Запорожье, Комышуваху, Малокатериновку, Новоалександровку, Новояковлевку, Веселянку, Беленкое, Сторчово, Степногорск, Приморское, Павловку, Лукьяновское, Степовое, Орехов, Железнодорожное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Новопавловку, Малую Токмачку, Преображенку, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Гирке, Староукраинку, Верхнюю Терсу, Воздвижевку, Косовцево, Новое Запорожье, Белогорье, Рыбное, Доброполье, Придорожное, Святопетровку, Цвитково, Копани и Тернуватое.

Кроме того, российские войска активно применяли тяжелое вооружение. С реактивных систем залпового огня зафиксировано четыре обстрела территорий Веселянки, Новоандреевки, Егоровки и Копанов.

Еще 244 удара пришлись на артиллерию, которая обстреливала Новояковлевку, Степногорск, Приморское, Павловку, Лукьяновском, Степовом, Железнодорожном, Щербахах, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Преображенке, Чаривном, Гуляйпольском, Староукраинке, Новом Запорожье, Белогорье, Святопетровке, Доброполье, Горком и Цветковом.

Новини.LIVE сообщали, что вечером 17 сентября армия РФ обстреляла Запорожье. Тогда стало известно, что российские войска попали в торговый центр.

В тот же день город подвергся баллистическому удару, в результате которого есть раненые среди гражданского населения и повреждены промышленные объекты.