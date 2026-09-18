Обстріл Запоріжжя: зруйновано торговельний комплекс, є жертви

Рятувальник ДСНС гасить пожежу в ТЦ у Запоріжжі. Фото: ДСНС

За добу росіяни завдали понад тисячу ударів по пів сотні населених пунктів Запоріжжя. Внаслідок терору є загиблий і 14 поранених. Ворожий дрон таож повністю знищив величезний торговельний центр в обласному центрі, де виникла масштабна пожежа. Рятувальники працювали в небезпечних умовах під загрозою нових атак.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від ДСНС Запоріжжя та пресслужби Запорізької ОВА.

Реклама

Росіяни атакували ТЦ в Запоріжжі

У Запоріжжі внаслідок влучання російського безпілотника повністю зруйновано торговельний комплекс. Удар спровокував колосальну пожежу, яка охопила територію у понад 10 тисяч квадратних метрів. За інформацією екстрених служб, безпосередньо на цьому об'єкті травмувалася одна людина.

Пожежа в ТЦ. Фото: ДСНС Запоріжжя

Робота вогнеборців значно ускладнювалася через постійну небезпеку повторних обстрілів, тож під час ворожих загроз рятувальникам доводилося відходити в укриття. Наразі аварійно-рятувальні роботи на місці інциденту повністю завершені.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Як повідомив голова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, загалом російський терор Запоріжжя та Запорізького району протягом минулої доби призвів до загибелі однієї людини. Ще 14 жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Читайте також:

Пожежна техніка. Фото: ДСНС Запоріжжя

Влада зафіксувала 156 офіційних повідомлень про руйнування. За добу було пошкоджено житлові будинки, об'єкти інфраструктури, господарські будівлі та автомобілі.

Гасіння пожежі в Запоріжжі. Фото: ДСНС Запоріжжя

Загалом на території Запорізької області зафіксували 1031 удар, під якими загалом опинилися 50 населених пунктів регіону.

Наймасовішою стала атака безпілотників. 762 дрони різних модифікацій атакували Запоріжжя, Комишуваху, Малокатеринівку, Новоолександрівку, Новояковлівку, Веселянку, Біленьке, Сторчове, Степногірськ, Приморське, Павлівку, Лук'янівське, Степове, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Новопавлівку, Малу Токмачку, Преображенку, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Білогір’я, Рибне, Добропілля, Придорожнє, Святопетрівку, Цвіткове, Копані та Тернувате.

Окрім того, російські війська активно застосовували важке озброєння. З реактивних систем залпового вогню зафіксовано чотири обстріли територій Веселянки, Новоандріївки, Єгорівки та Копанів.

Ще 244 удари припали на артилерію, яка била по Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Павлівці, Лук'янівському, Степовому, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Преображенці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Новому Запоріжжю, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Гіркому та Цвітковому.

Новини.LIVE повідомляли, що увечері 17 вересня армія РФ обстріляла Запоріжжя. Тоді стало відомо, що російські війська влучили в торговий центр.

Того ж дня місто зазнало балістичного удару, внаслідок якого є поранені серед цивільних і пошкоджені промислові потужності.