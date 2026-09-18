Удар РФ по Сумам: Зеленский сообщил о двух погибших

Спасатели устраняют последствия нападения РФ на Сумы 18 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС Сумской области

В пятницу, 18 сентября, российские войска нанесли удар по жилому многоэтажному дому в Сумах. Авиабомба попала между третьим и четвертым этажами, в результате чего погибли два человека. Из-под завалов уже спасли четырех человек, среди них ребенка, однако под завалами еще могут оставаться люди.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Новини.LIVE.

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Разрушения в результате удара РФ по многоэтажному дому в Сумах. Фото: ГСЧС Сумской области

Последствия удара по Сумам

По словам Владимира Зеленского, на месте удара по жилому многоэтажному дому в Сумах работают все соответствующие службы. Авиабомба попала непосредственно между третьим и четвертым этажами здания.

Спасатели уже извлекли из-под завалов четырех человек, среди которых ребенок. В то же время на момент заявления президента было известно о двух погибших.

Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также отметил, что под завалами еще могут находиться люди.

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На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Спасатели пытаются деблокировать людей и потушить пожары.

Президент подчеркнул, что поисково-спасательная операция продлится столько, сколько потребуется.

Рассказывая о последствиях атаки, Зеленский также сообщил о других ударах, нанесенных российскими войсками вечером 18 сентября.

"Все службы сейчас работают на месте абсолютно бесчеловечного российского удара по жилому многоэтажному дому в Сумах. Авиабомба попала прямо между третьим и четвертым этажами. Из-под завалов уже спасли четырех человек, в том числе и ребенка. На данный момент известно, что, к сожалению, двое людей погибли. и близким. Под завалами еще могут быть люди", — сообщил глава государства.

Удары РФ по Павлограду и Киевской области

По словам президента, вечером российские войска также нанесли удар по поликлинике в Павлограде. Кроме того, под ударом оказалась логистика в Киевской области.

Зеленский подчеркнул необходимость остановить российские удары, угрожающие жизни людей. По его словам, именно об этом Украина говорит каждый день.

"Вечером также был нанесен удар по поликлинике в Павлограде, по логистике в Киевской области", — написал лидер.

Зеленский о законопроекте Линдси Грэма

Президент также заявил, что Соединенные Штаты имеют возможность дать России сигнал о необходимости завершения войны путем оказания давления на агрессора.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на принятие законопроекта американского сенатора Линдси Грэма. По его словам, предусмотренные им рычаги могут помочь заставить Россию выбрать мир.

"Именно о необходимости остановить такие жестокие удары по жизни ежедневно говорит Украина. Буквально сейчас у Америки есть шанс дать агрессору правильный сигнал, что справедливое давление будет, и войну нужно завершать. Мы рассчитываем, что законопроект Линдси Грэма в конечном итоге все-таки станет законом и предусмотренные им меры помогут заставить Россию выбрать мир. Спасибо всем, кто поддерживает это", — подытожил глава государства.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 18 сентября 2026 года российские войска атаковали Житомирскую область, в результате чего погибли два человека и ещё двое пострадали. В Коростенском районе загорелись складские и производственные здания. Пожары ликвидировали 56 спасателей с 17 единицами техники ГСЧС, а также экстренные службы и волонтеры.

Новини.LIVE также сообщали, что в течение суток 16 сентября российские войска атаковали 13 общин Сумской области, в результате чего погиб 64-летний мужчина, а еще 15 гражданских лиц получили ранения. Среди пострадавших — двое детей. В результате обстрелов повреждены жилые дома, частные дома и автомобили, а правоохранители фиксируют последствия атак.