Сумская область подверглась массированным атакам со стороны РФ: есть погибшие и раненые

Правоохранители на месте преступления. Фото: полиция Сумской области

За прошедшие сутки российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 15 получили ранения и травмы, среди пострадавших — дети. Больше всего людей пострадало в Сумской громаде, где российская авиабомба попала в многоэтажный дом.

Об этом сообщает полиция Сумской области, передает Новини.LIVE.

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Россия нанесла удар по Сумской громаде

В Сумской громаде в результате удара управляемой авиационной бомбы по многоэтажному дому погибли 51-летний мужчинаи 45-летняя женщина.

Последствия атаки на Сумскую область. Фото: Нацполиция

Ранения и травмы получили четверо мужчин в возрасте от 58 до 73 лет, 7-летний мальчик, три женщины в возрасте от 67 до 79 лет, 13-летняя девочка я и 46-летний мужчина.

Кроме того, в медицинское учреждение обратились 24-летняя женщина, пострадавшая от удара КАБ, и 16-летний юноша, получивший травмы в результате атаки российского дрона. Оба пострадали в Сумской громаде 16 сентября.

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Есть погибший в Белопольской громаде

В Конотопской громаде в результате попадания ударных беспилотников ранения получили две женщины в возрасте 61 и 35 лет.

В Белопольской громаде в результате сброса боеприпаса с российского дрона погиб 33-летний мужчина. Еще один 35-летний мужчина получил ранения.

В Бездрицкой громаде российские обстрелы повредили здание частного предприятия и два частных домовладения.

В целом, по данным полиции, за сутки российские войска нанесли удары по 26 населенным пунктам в четырех районах Сумской области.

Как писали Новини.LIVE, Зеленский сообщил о двух погибших в результате удара РФ по многоэтажному дому в Сумах. Авиабомба попала между третьим и четвертым этажами здания, из-под завалов спасли четырех человек, среди них — ребенка.

Также в Сумской области в результате российских атак погиб мужчина, ещё 15 человек получили ранения. Российские войска в течение суток атаковали 13 громад области, повредив жилые дома, частные дома и автомобили.