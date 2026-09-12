Атака РФ на Сумщину: загинув 68-річний чоловік, є поранені

Руйнування внаслідок атаки РФ на Сумщині. Фото: Нацполіція України

Російські окупанти атакували Сумську область. Внаслідок ворожих ударів загинув 68-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення та травми. Під ударами перебували 22 населені пункти області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України у суботу, 12 вересня.

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Наслідки удару РФ по Сумській області. Фото: Нацполіція України

Наслідки атаки РФ на Сумщину

У Миропільській громаді Сумської області внаслідок атаки ворожого безпілотника загинув 68-річний чоловік. У Новослобідській громаді FPV-дрон поранив 64-річного місцевого жителя.

Також до лікарні звернулися дві жінки віком 19 та 48 років. Вони отримали травми під час атаки на торговельний центр у Сумській громаді 9 вересня.

Загалом внаслідок російських атак на Сумщині одна людина загинула, ще троє отримали поранення та травми.

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Скриншот повідомлення Нацполіції/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російський безпілотник увечері 9 вересня 2026 року вдарив по торговельно-розважальному центру в Сумах. Унаслідок атаки загинули двоє 21-річних людей, ще 20 осіб постраждали, серед них троє дівчат віком 15–16 років. Четверо постраждалих перебували у важкому та вкрай важкому стані, 14 людей госпіталізували.

Новини.LIVE також писали, що у Сумах російський ударний дрон пошкодив торговельно-розважальний центр та автомобілі на його парковці. На місці влучання виникла пожежа, лунали потужні вибухи. Є загиблі та поранені.