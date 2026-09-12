Атака РФ на Сумскую область: погиб 68-летний мужчина, есть раненые

Разрушения в результате атаки РФ в Сумской области. Фото: Национальная полиция Украины

Российские оккупанты нанесли удар по Сумской области. В результате вражеских ударов погиб 68-летний мужчина. Еще трое человек получили ранения и травмы. Под ударами оказались 22 населенных пункта области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в субботу, 12 сентября.

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Последствия удара РФ по Сумской области. Фото: Нацполиция Украины

Последствия атаки РФ на Сумскую область

В Миропольской общине Сумской области в результате атаки вражеского беспилотника погиб 68-летний мужчина. В Новослободской общине FPV-дрон ранил 64-летнего местного жителя.

Также в больницу обратились две женщины в возрасте 19 и 48 лет. Они получили травмы во время атаки на торговый центр в Сумской общине 9 сентября.

В целом в результате российских атак на Сумщине один человек погиб, ещё трое получили ранения и травмы.

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На местах работают следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители фиксируют последствия обстрелов и собирают доказательства военных преступлений России.

Скриншот сообщения Нацполиции/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что российский беспилотник вечером 9 сентября 2026 года нанес удар по торгово-развлекательному центру в Сумах. В результате атаки погибли двое 21-летних людей, ещё 20 человек пострадали, среди них трое девушек в возрасте 15–16 лет. Четверо пострадавших находились в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии, 14 человек госпитализировали.

Новини.LIVE также сообщали, что в Сумах российский ударный дрон повредил торгово-развлекательный центр и автомобили на его парковке. На месте попадания возник пожар, раздавались мощные взрывы. Есть погибшие и раненые.