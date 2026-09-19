Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удар РФ по Сумам: ребенок находится в реанимации, родители погибли

Удар РФ по Сумам: ребенок находится в реанимации, родители погибли

Ua ru
19 сентября 2026 15:02
Россия нанесла удар по Сумам: ребенок находится в реанимации, его родители погибли
Спасатели. Фото: Сумская ОВА

Россия продолжает террор против гражданского населения. В результате вчерашнего российского удара управляемой авиабомбой по жилому дому в Сумах погибли два человека, еще 10 человек пострадали, среди них трое детей. 7-летний мальчик находится в реанимации, а пятеро раненых госпитализированы.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия атаки РФ на Сумы 18 сентября

Олег Григоров сообщил, что в результате атаки РФ на Сумы 18 сентября есть погибшие — 52-летний мужчина и его 45-летняя жена. Они работали в Сумском городском совете и погибли на месте в результате удара. Их 7-летний сын выжил и находится в реанимации, пятеро раненых госпитализированы.

"Больно осознавать, что обычный вечер в собственном доме для людей оборвался из-за российского удара", — отметил глава ОВА.

Он выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших.

Читайте также:

В результате удара выбито почти 500 окон

В результате атаки выбито почти 500 окон в трех многоэтажках и одном из учебных заведений. Также повреждено более 30 автомобилей. На месте продолжают работать спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Для жителей развернули штаб помощи. В настоящее время продолжается ликвидация последствий российского удара.

Отдельно глава Сумской ОВА Олег Григоров поблагодарил всех, кто сейчас находится рядом с пострадавшими, помогает, устраняет последствия удара РФ и делает всё необходимое.

Удар РФ по Сумах: дитина в реанімації, її батьки — загинули - фото 1
Сообщение Олега Григорова. Скриншот: Telegram
Удар РФ по Сумах: дитина в реанімації, її батьки — загинули - фото 2
Дыра в доме. Фото: Сумская ОВА
Удар РФ по Сумах: дитина в реанімації, її батьки — загинули - фото 3
Разрушенный автомобиль. Фото: Сумская ОВА

Новини.LIVE писали, что 18 сентября российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. В результате российских обстрелов погибли три человека, еще 15 человек получили ранения и травмы, среди них — дети.

Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удар по Сумской области, в результате которого погиб 68-летний мужчина. Трое человек получили ранения. Под ударами оказались 22 населенных пункта области.

ГСЧС Сумы Сумская область война в Украине атака авиабомба
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации