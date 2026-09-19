Россия нанесла удар по Сумам: ребенок находится в реанимации, его родители погибли

Удар РФ по Сумам: ребенок находится в реанимации, родители погибли
Россия продолжает террор против гражданского населения. В результате вчерашнего российского удара управляемой авиабомбой по жилому дому в Сумах погибли два человека, еще 10 человек пострадали, среди них трое детей. 7-летний мальчик находится в реанимации, а пятеро раненых госпитализированы.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.
Последствия атаки РФ на Сумы 18 сентября
Олег Григоров сообщил, что в результате атаки РФ на Сумы 18 сентября есть погибшие — 52-летний мужчина и его 45-летняя жена. Они работали в Сумском городском совете и погибли на месте в результате удара. Их 7-летний сын выжил и находится в реанимации, пятеро раненых госпитализированы.
"Больно осознавать, что обычный вечер в собственном доме для людей оборвался из-за российского удара", — отметил глава ОВА.
Он выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших.
В результате удара выбито почти 500 окон
В результате атаки выбито почти 500 окон в трех многоэтажках и одном из учебных заведений. Также повреждено более 30 автомобилей. На месте продолжают работать спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Для жителей развернули штаб помощи. В настоящее время продолжается ликвидация последствий российского удара.
Отдельно глава Сумской ОВА Олег Григоров поблагодарил всех, кто сейчас находится рядом с пострадавшими, помогает, устраняет последствия удара РФ и делает всё необходимое.
Новини.LIVE писали, что 18 сентября российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. В результате российских обстрелов погибли три человека, еще 15 человек получили ранения и травмы, среди них — дети.
Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удар по Сумской области, в результате которого погиб 68-летний мужчина. Трое человек получили ранения. Под ударами оказались 22 населенных пункта области.