Россия нанесла удар по Сумам: ребенок находится в реанимации, его родители погибли

Спасатели. Фото: Сумская ОВА

Россия продолжает террор против гражданского населения. В результате вчерашнего российского удара управляемой авиабомбой по жилому дому в Сумах погибли два человека, еще 10 человек пострадали, среди них трое детей. 7-летний мальчик находится в реанимации, а пятеро раненых госпитализированы.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки РФ на Сумы 18 сентября

Олег Григоров сообщил, что в результате атаки РФ на Сумы 18 сентября есть погибшие — 52-летний мужчина и его 45-летняя жена. Они работали в Сумском городском совете и погибли на месте в результате удара. Их 7-летний сын выжил и находится в реанимации, пятеро раненых госпитализированы.

"Больно осознавать, что обычный вечер в собственном доме для людей оборвался из-за российского удара", — отметил глава ОВА.

Он выразил соболезнования родным, близким и коллегам погибших.

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В результате удара выбито почти 500 окон

В результате атаки выбито почти 500 окон в трех многоэтажках и одном из учебных заведений. Также повреждено более 30 автомобилей. На месте продолжают работать спасатели, коммунальные службы и волонтеры. Для жителей развернули штаб помощи. В настоящее время продолжается ликвидация последствий российского удара.

Отдельно глава Сумской ОВА Олег Григоров поблагодарил всех, кто сейчас находится рядом с пострадавшими, помогает, устраняет последствия удара РФ и делает всё необходимое.

Сообщение Олега Григорова. Скриншот: Telegram

Дыра в доме. Фото: Сумская ОВА

Разрушенный автомобиль. Фото: Сумская ОВА

Новини.LIVE писали, что 18 сентября российские войска атаковали 26 населенных пунктов Сумской области. В результате российских обстрелов погибли три человека, еще 15 человек получили ранения и травмы, среди них — дети.

Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удар по Сумской области, в результате которого погиб 68-летний мужчина. Трое человек получили ранения. Под ударами оказались 22 населенных пункта области.