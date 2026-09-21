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Главная Новости дня Российские дроны ударили возле дома в Сумах: есть погибшая и раненый

Российские дроны ударили возле дома в Сумах: есть погибшая и раненый

Ua ru
21 сентября 2026 00:00
Российские БПЛА нанесли удар рядом с домом в Сумах: есть погибшая и раненый
Спасатели на месте происшествия. Иллюстративное фото: ГСЧС

Вечером 20 сентября российские дроны атаковали Сумы. Два беспилотника нанесли удар вблизи многоквартирного жилого дома. В результате атаки погибла женщина, а ее 41-летний муж получил многочисленные осколочные ранения. Также повреждены дом и пять автомобилей.

Об этом сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров, сообщает Новини.LIVE.

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Атака дронов на Сумы

По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, два вражеских дрона нанесли удар вблизи многоквартирного дома в Сумах. В результате атаки погибла гражданская женщина.

Ее 41-летний муж получил многочисленные осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.

Что повреждено в результате удара

В результате попаданий поврежден многоквартирный жилой дом. Также повреждения получили пять автомобилей.

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Информацию о последствиях атаки сообщила Сумская областная военная администрация.

Как писали Новини.LIVE, в результате российского удара по Сумам погибли два человека, а их семилетний сын оказался в реанимации. В результате атаки также пострадали еще 10 человек, среди них трое детей.

Кроме того, Сумская область подверглась массированным атакам со стороны РФ, в результате которых погибли трое человек. Еще 15 человек получили ранения и травмы, а под ударами в течение суток оказались 26 населенных пунктов области.

Сумы Сумская область погибшие пострадавшие атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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