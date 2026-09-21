Российские БПЛА нанесли удар рядом с домом в Сумах: есть погибшая и раненый

Спасатели на месте происшествия. Иллюстративное фото: ГСЧС

Вечером 20 сентября российские дроны атаковали Сумы. Два беспилотника нанесли удар вблизи многоквартирного жилого дома. В результате атаки погибла женщина, а ее 41-летний муж получил многочисленные осколочные ранения. Также повреждены дом и пять автомобилей.

Об этом сообщил председатель Сумской областной государственной администрации Олег Григоров, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Атака дронов на Сумы

По словам начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова, два вражеских дрона нанесли удар вблизи многоквартирного дома в Сумах. В результате атаки погибла гражданская женщина.

Ее 41-летний муж получил многочисленные осколочные ранения. Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.

Что повреждено в результате удара

В результате попаданий поврежден многоквартирный жилой дом. Также повреждения получили пять автомобилей.

Читайте также:

Информацию о последствиях атаки сообщила Сумская областная военная администрация.

Как писали Новини.LIVE, в результате российского удара по Сумам погибли два человека, а их семилетний сын оказался в реанимации. В результате атаки также пострадали еще 10 человек, среди них трое детей.

Кроме того, Сумская область подверглась массированным атакам со стороны РФ, в результате которых погибли трое человек. Еще 15 человек получили ранения и травмы, а под ударами в течение суток оказались 26 населенных пунктов области.