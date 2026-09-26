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Головна Новини дня Росіяни знову вдарили по Сумах КАБами: є загиблі

Росіяни знову вдарили по Сумах КАБами: є загиблі

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26 вересня 2026 14:03
Росіяни вдарили КАБами по Сумах: двоє загинули
Наслідки атаки по Сумах. Фото: Сумська ОВА

Російські війська вдень 25 вересня атакували Суми двома керованими авіабомбами. Влучання зафіксували у Ковпаківському району міста. Внаслідок удару пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка та заклад освіти, також відомо про постраждалих. Серед них є діти.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Новини.LIVE.

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Росіяни вдарили КАБами по Сумах

За словами Олега Григорова, російські війська знову атакували місто керованими авіабомбами.

Під ударом опинилися житлові будинки, які російські війська атакують не вперше, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі

У Ковпаківському районі Сум внаслідок російського удару загинули двоє людей.

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Також відомо щонайменше про трьох постраждалих. Серед них є дитина. Усім травмованим надають необхідну медичну допомогу. Наслідки атаки російських військ уточнюються.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що 21 вересня російські дрони вдарили біля багатоквартирного будинку в Сумах. Унаслідок атаки загинула жінка, а її 41-річний чоловік дістав уламкові поранення. Також пошкоджені житловий будинок та п’ять автомобілів.

Також Новини.LIVE писав про російський удар 19 вересня керованою авіабомбою по житловому будинку в Сумах, унаслідок якого загинули 52-річний чоловік та його 45-річна дружина. Їхній семирічний син вижив, але перебував у реанімації. Загалом тоді постраждали ще 10 людей, серед них троє дітей.

Суми загиблі КАБ постраждалі атака Росії на Україну
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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