Россияне нанесли удар КАБами по Сумам: двое погибли

Последствия обстрела Сум. Фото: Сумская областная государственная администрация

25 сентября днём российские войска нанесли удар по Сумам двумя управляемыми авиабомбами. Попадания зафиксированы в Ковпаковском районе города. В результате удара повреждены частные дома, многоэтажное здание и учебное заведение; также известно о пострадавших. Среди них есть дети.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

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Россияне нанесли удар КАБами по Сумам

По словам Олега Григорова, российские войска вновь атаковали город управляемыми авиабомбами.

Под ударом оказались жилые дома, которые российские войска атакуют не впервые, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

В результате атаки есть погибшие и пострадавшие

В Ковпаковском районе Сум в результате российского удара погибли два человека.

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Также известно как минимум о трёх пострадавших. Среди них есть ребёнок. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Последствия атаки российских войск уточняются.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 21 сентября российские дроны нанесли удар возле многоквартирного дома в Сумах. В результате атаки погибла женщина, а её 41-летний муж получил осколочные ранения. Также повреждены жилой дом и пять автомобилей.

Кроме того, Новини.LIVE писал о российском ударе 19 сентября управляемой авиабомбой по жилому дому в Сумах, в результате которого погибли 52-летний мужчина и его 45-летняя жена. Их семилетний сын выжил, но находился в реанимации. Всего тогда пострадали еще 10 человек, среди них трое детей.