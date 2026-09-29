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Главная Новости дня Зеленский: РФ ударила по школе в центре Сум, двое погибших

Зеленский: РФ ударила по школе в центре Сум, двое погибших

Ua ru
29 сентября 2026 17:21
Зеленский сообщил о погибших в результате атаки РФ на Сумы
Срочная новость

В Сумах сейчас все службы работают на месте российского авиаудара. Четыре КАБы поразили центр города, прямо здание школы, где шли занятия. Благодарю учителей и руководство школы: дети и преподаватели находились в укрытии, всего 100 человек были своевременно эвакуированы. Повреждения были также в частном секторе. На данный момент, к сожалению, известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Шесть человек ранены, среди них трое детей.

Российские террористы и просто отвратительные извращенцы. Так наносить удары по детям, по школам, по обычным домам. Америка, Европа, все наши партнеры должны помнить, что это безумие Россия не остановит без реального давления. Рассчитываем, что ответные меры на эти удары будут приняты и не ограничатся лишь словами.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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