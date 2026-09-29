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Головна Новини дня Зеленський: РФ вдарила по школі у центрі Сум, двоє загиблих

Зеленський: РФ вдарила по школі у центрі Сум, двоє загиблих

Ua ru
29 вересня 2026 17:21
Зеленський повідомив про загиблих внаслідок атаки РФ на Суми
Наслідки атаки РФ на Суми 29 вересня 2026 року. Фото: ДСНС Сумщини

У Сумах зараз всі служби працюють на місці російського авіаудару. Чотири КАБи вдарили по центру міста, просто по будівлі школи, де тривало навчання. Дякую вчителям та керівництву школи: діти і викладачі були в укритті, загалом 100 людей вчасно евакуювали. Були пошкодження також у приватному секторі. Станом на зараз відомо, на жаль, про двох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Шестеро людей поранені, серед них троє дітей.

Російські терористи та просто кончені виродки. Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску. Розраховуємо, що кроки у відповідь на ці удари будуть і не обмежаться лише словами.

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Новина доповнюється...

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Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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