Росія 29 вересня вдарила по Сумах: КАБ влучив у кладовище

Наслідки російського удару по кладовищу в Сумах 29 вересня. Фото: t.me/kordonmedia

Російські окупанти у вівторок, 29 вересня, масовано атакували Суми. Зокрема, одна з чотирьох керованих авіаційних бомб вдарила по кладовищу. Крім того, у місті зросла загальна кількість поранених внаслідок обстрілу.

Про це повідомляють "Кордон.Медіа" та пресслужба ДСНС, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Сум 29 вересня

Внаслідок російського удару постраждало центральне кладовище в Сумах. Окупанти пошкодили понад 50 могил.

Наслідки російського удару по кладовищу в Сумах 29 вересня. Фото: t.me/kordonmedia

Російський обстріл кладовища в Сумах 29 вересня. Фото: t.me/kordonmedia

Кількість поранених

У Сумах зросла кількість травмованих внаслідок російського обстрілу 29 вересня. Наразі відомо про двох загиблих та девʼятьох поранених, серед яких троє дітей.

Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Сум 29 вересня. Фото: ДСНС

Російські КАБи завдали ударів по центральній частині Сум. Зокрема, противник атакував будівлю школи та житловий сектор.

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Наслідки російського обстрілу Сум 29 вересня. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 29 вересня Росія завдала ударів по центру Сум. Зафіксовано чотири влучання. Зокрема, один з ударів припав на школу, де тривало навчання.

Крім того, 27 вересня російські окупанти атакували Суми трьома керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинули літня жінка та 16-річна дівчина. Також відомо про пʼятьох поранених.