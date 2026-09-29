Росія 29 вересня вдарила по Сумах: КАБ влучив у кладовище

РФ вдарила по кладовищу в Сумах: у місті зросла кількість поранених
Російські окупанти у вівторок, 29 вересня, масовано атакували Суми. Зокрема, одна з чотирьох керованих авіаційних бомб вдарила по кладовищу. Крім того, у місті зросла загальна кількість поранених внаслідок обстрілу.
Про це повідомляють "Кордон.Медіа" та пресслужба ДСНС, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Сум 29 вересня
Внаслідок російського удару постраждало центральне кладовище в Сумах. Окупанти пошкодили понад 50 могил.
Кількість поранених
У Сумах зросла кількість травмованих внаслідок російського обстрілу 29 вересня. Наразі відомо про двох загиблих та девʼятьох поранених, серед яких троє дітей.
Російські КАБи завдали ударів по центральній частині Сум. Зокрема, противник атакував будівлю школи та житловий сектор.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 29 вересня Росія завдала ударів по центру Сум. Зафіксовано чотири влучання. Зокрема, один з ударів припав на школу, де тривало навчання.
Крім того, 27 вересня російські окупанти атакували Суми трьома керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинули літня жінка та 16-річна дівчина. Також відомо про пʼятьох поранених.