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Головна Новини дня РФ вдарила по кладовищу в Сумах: у місті зросла кількість поранених

РФ вдарила по кладовищу в Сумах: у місті зросла кількість поранених

Ua ru
29 вересня 2026 19:26
Росія 29 вересня вдарила по Сумах: КАБ влучив у кладовище
Наслідки російського удару по кладовищу в Сумах 29 вересня. Фото: t.me/kordonmedia

Російські окупанти у вівторок, 29 вересня, масовано атакували Суми. Зокрема, одна з чотирьох керованих авіаційних бомб вдарила по кладовищу. Крім того, у місті зросла загальна кількість поранених внаслідок обстрілу.

Про це повідомляють "Кордон.Медіа" та пресслужба ДСНС, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Сум 29 вересня

Внаслідок російського удару постраждало центральне кладовище в Сумах. Окупанти пошкодили понад 50 могил

Російський обстріл Сум 29 вересня
Наслідки російського удару по кладовищу в Сумах 29 вересня. Фото: t.me/kordonmedia
Удар Росії по Сумах 29 вересня
Російський обстріл кладовища в Сумах 29 вересня. Фото: t.me/kordonmedia

Кількість поранених

У Сумах зросла кількість травмованих внаслідок російського обстрілу 29 вересня. Наразі відомо про двох загиблих та девʼятьох поранених, серед яких троє дітей. 

Обстріл Сум 29 вересня
Рятувальник ліквідовує наслідки російського обстрілу Сум 29 вересня. Фото: ДСНС

Російські КАБи завдали ударів по центральній частині Сум. Зокрема, противник атакував будівлю школи та житловий сектор. 

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Російський удар по Сумах 29 вересня
Наслідки російського обстрілу Сум 29 вересня. Фото: ДСНС

Як писали Новини.LIVE з посиланням на українського лідера Володимира Зеленського, 29 вересня Росія завдала ударів по центру Сум. Зафіксовано чотири влучання. Зокрема, один з ударів припав на школу, де тривало навчання.

Крім того, 27 вересня російські окупанти атакували Суми трьома керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу загинули літня жінка та 16-річна дівчина. Також відомо про пʼятьох поранених.

війна Україна Суми цвинтар обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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