Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень та анонсував посилення України

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 29 вересня, провів розмову з Міністерством оборони, військовими та відповідальними за планування виробництва української зброї. Зокрема, під час зустрічі затвердили далекобійні операції на жовтень.

Про це глава держави повідомив у соцмережах у вівторок, 29 вересня, передає Новини.LIVE.

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Винищувачі F-16

Крім затвердження далекобійних операцій, на зустрічі визначили напрямки для необхідного постачання для українських F-16 до кінця 2026 року.

"Є конкретні країни, з якими домовляємось про конкретні авіаційні пакети. Найближчим часом буде посилення", — зазначив Зеленський.

Зустріч Зеленського з Міноборони, військовими та відповідальними за планування виробництва української зброї. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Протидія реактивним дронам

Сторони обговорили систему протидії реактивним дронам типу Shahed. Зокрема, визначили перші прототипи, які можуть стати ефективною зброєю.

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Зеленський повідомив, що вже є чіткі строки, фінансування та обсяги, які мають бути забезпечені по виробництву цієї зброї.

"Працюємо і щодо додаткових захисних технологічних рішень, більшої кількості ефективних перехоплювачів. Слава Україні!" — додав глава держави.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського 29 вересня

У зверненні Зеленський заявив, що сьогодні російські окупанти завдали абсолютно мерзенного удару по Сумах. Під атакою опинилася житлова забудова. За словами глави держави, росіяни вже навіть не придумують, для чого їм ці удари та не маскують їх.

"Одна з бомб ударила по житловому будинку, убила людину. Інша бомба — по школі, по звичайній школі, де саме в цей час були діти. Багато пошкоджень будівлі, але діти і вчителі перебували в укритті, і завдяки цьому, на щастя, без постраждалих у школі. По Києву вночі був черговий удар балістикою і дронами. Є збиття. Важливо, що збили і балістику", — зазначив Зеленський.

Загалом упродовж дня було понад 100 дронів, а станом на 18:00 — 29 реактивних, і з них 18 було збито. Крім того, вдалося ліквідувати більшість звичайних БпЛА.

Зеленський повідомив, що Україна готує нові переговори, зокрема стосовно ППО та подальшої підтримки країни.

"Перемовини вже на цьому тижні. Я хочу подякувати всім нашим партнерам, які дійсно виконують наші домовленості і постачають протиракети для протиповітряної оборони", — зазначив він.

Крім того, до України вже надійшов пакет для NASAMS. Глава держави повідомив, що з усіма партнерами проводять переговори, аби були необхідні ракети і для Patriot.

Також сьогодні є рішення Бельгії стосовно постачання Україні трьох F-16 до кінця 2026 року.

"І я дякую також сьогодні Єврокомісії — Європейському Союзу — за підготовку рішення щодо чергового траншу фінансової підтримки. Минулого тижня ми отримали 3,3 мільярди євро на зброю, а найближчими днями ми очікуємо ще хорошу фінансову новину від Брюсселя — саме бюджетну підтримку, ще один транш. Я дякую", — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на українського лідера, сьогодні російські загарбники завдали удару по центру Сум. Зокрема, противник атакував школу, де тривали навчання. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Крім того, Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо участі України в окремих міжнародних угодах, пов’язаних із Договором про звичайні збройні сили в Європі. Він передбачає офіційне закріплення наміру України не приєднуватися до низки відповідних міжнародних домовленостей.