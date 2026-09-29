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Головна Новини дня Зеленський подав до Ради проєкт про відмову від обмежень на озброєння

Зеленський подав до Ради проєкт про відмову від обмежень на озброєння

Ua ru
29 вересня 2026 12:48
Зеленський подав до Ради законопроєкт про міжнародні угоди щодо озброєнь
Президент Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який стосується участі України в окремих міжнародних домовленостях, пов’язаних із Договором про звичайні збройні сили в Європі. Документ передбачає визначення наміру України не ставати учасницею низки таких міжнародних договорів. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

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Україна не братиме на себе нових обмежень щодо озброєнь

Напередодні, 25 вересня, президент окремим указом уже зупинив дію документа, погодженого державами — учасницями Договору про звичайні збройні сили в Європі

Йдеться про систему міжнародних домовленостей, яка регулювала питання звичайних озброєнь і військових сил у Європі. Сам Договір про звичайні збройні сили в Європі Україна ратифікувала ще у 1992 році. 

Законопроєкт наразі перебуває на розгляді Верховної Ради. Його текст поки відсутній.

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Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Зеленський заявив, що Україна має до кінця 2026 року повністю закрити фінансові потреби оборони, зокрема забезпечити виконання оборонних замовлень. Значну частину необхідних коштів планують залучити за підтримки міжнародних партнерів. Президент доручив уряду, дипломатам та іншим відповідальним структурам опрацювати це питання, а до 15 жовтня очікує конкретних рішень щодо фінансування. 

Також Зеленський заявив, що Росія наразі не демонструє готовності припиняти війну, а Володимир Путін, за його словами, продовжує знаходити причини для уникнення переговорів. Президент зазначив, що Україна разом із партнерами активізує дипломатичну роботу найближчими днями та протягом жовтня. Серед напрямів цієї роботи він назвав посилення тиску на Росію та підтримку міжнародних санкційних механізмів. 

Володимир Зеленський Верховна Рада Європа президент законопроєкт
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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