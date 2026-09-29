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Главная Новости дня Зеленский направил в Раду проект об отказе от ограничений на вооружение

Зеленский направил в Раду проект об отказе от ограничений на вооружение

Ua ru
29 сентября 2026 12:48
Зеленский направил в Раду законопроект о международных соглашениях в области вооружений
Президент Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект, касающийся участия Украины в отдельных международных соглашениях, связанных с Договором об обычных вооруженных силах в Европе. Документ предусматривает закрепление намерения Украины не становиться участницей ряда таких международных договоров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

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Накануне, 25 сентября, президент отдельным указом уже приостановил действие документа, согласованного государствами — участниками Договора об обычных вооруженных силах в Европе.

Речь идет о системе международных соглашений, которая регулировала вопросы обычных вооружений и вооруженных сил в Европе. Сам Договор об обычных вооруженных силах в Европе Украина ратифицировала еще в 1992 году.

Законопроект в настоящее время находится на рассмотрении Верховной Рады. Его текст пока отсутствует.

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Как сообщали Новини.LIVE, ранее Зеленский заявил, что Украина должна до конца 2026 года полностью покрыть финансовые потребности обороны, в частности обеспечить выполнение оборонных заказов. Значительную часть необходимых средств планируют привлечь при поддержке международных партнеров. Президент поручил правительству, дипломатам и другим ответственным структурам проработать этот вопрос, а до 15 октября ожидает конкретных решений по финансированию.

Также Зеленский заявил, что Россия пока не демонстрирует готовности прекратить войну, а Владимир Путин, по его словам, продолжает находить причины для уклонения от переговоров. Президент отметил, что Украина вместе с партнерами активизирует дипломатическую работу в ближайшие дни и в течение октября. Среди направлений этой работы он назвал усиление давления на Россию и поддержку международных санкционных механизмов.

Владимир Зеленский Верховная Рада Европа президент законопроект
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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