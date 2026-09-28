Зеленский поручил обеспечить полное финансирование обороны до конца года

Зеленский: до конца года Украина должна покрыть финансирование обороны
Ua ru
28 сентября 2026 21:41
Владимир Зеленский
Украина должна до конца года полностью покрыть имеющиеся финансовые потребности в сфере обороны. Значительную часть необходимого финансирования планируется обеспечить совместно с международными партнерами, в частности для выполнения оборонных заказов.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, сообщает портал Новини.LIVE.
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