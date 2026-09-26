Зеленский заявил о нежелании Путина завершить войну

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сейчас не демонстрирует готовности к прекращению войны. Поэтому в ближайшие дни и в течение октября Украина активизирует дипломатическую работу с партнерами, чтобы усилить давление на Москву.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на заявление Зеленского.

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Зеленский высказался о позиции Путина

Президент Украины заявил, что российский лидер постоянно находит причины, чтобы избегать переговоров и не соглашаться на трехсторонний формат встречи.

"Очевидно, россияне не готовятся к остановке войны. По крайней мере сейчас. Постоянно у Путина находится какой-то повод, чтобы не встречаться, чтобы не проводить трехстороннюю встречу, чтобы не говорить, чтобы не заканчивать и не останавливать эти убийства", — сказал Зеленский.

По словам главы государства, такую позицию Москвы видят и международные партнеры Украины, что ранее подтвердила встреча с президентом США Дональдом Трампом. В Вашингтоне сейчас имеют схожее видение ситуации.

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Украина готовит дипломатическую активность в октябре

Зеленский отметил, что Киев вместе с США, странами Европы, Канадой, Японией и другими партнерами работает над тем, чтобы заставить Россию изменить свою позицию относительно продолжения войны.

"В ближайшие дни и в октябре будет много дипломатической активности, чтобы изменить ситуацию", — подчеркнул президент.

Также Зеленский упомянул законодательную инициативу американского сенатора Линдси Грэма и другие механизмы давления. По его мнению, такие инструменты должны применяться активнее, чтобы увеличивать цену продолжения войны для России.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал возможное приглашение Путина на саммит G20 шансом для начала переговоров. По его словам, для содержательного диалога о завершении войны сначала необходимо прекращение огня в Украине.

Также Новини.LIVE писал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил отсутствие прекращения огня нежеланием Путина сотрудничать. По словам Рютте, российская армия ежемесячно теряет более 43 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.