Зеленський заявив про небажання Путіна завершувати війну

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія наразі не демонструє готовності до припинення війни. Тому найближчими днями та протягом жовтня Україна активізує дипломатичну роботу з партнерами, щоб посилити тиск на Москву.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Зеленського.

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Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Зеленський висловився про позицію Путіна

Президент України заявив, що російський лідер постійно знаходить причини, щоб уникати переговорів та не погоджуватися на тристоронній формат зустрічі.

"Очевидно, росіяни не готуються до зупинки війни. Принаймні зараз. Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства", — сказав Зеленський.

За словами глави держави, таку позицію Москви бачать і міжнародні партнери України, що раніше підтвердила зустріч із президентом США Дональдом Трампом. У Вашингтоні наразі мають схоже бачення ситуації.

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Україна готує дипломатичну активність у жовтні

Зеленський зазначив, що Київ разом зі США, країнами Європи, Канадою, Японією та іншими партнерами працює над тим, щоб змусити Росію змінити свою позицію щодо продовження війни.

"Найближчими днями і у жовтні буде багато дипломатичної активності, щоб змінити ситуацію", — наголосив президент.

Також Зеленський згадав законодавчу ініціативу американського сенатора Ліндсі Грема та інші механізми тиску. На його думку, такі інструменти мають застосовуватися активніше, щоб збільшувати ціну продовження війни для Росії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль назвав можливе запрошення Путіна на саміт G20 шансом для початку переговорів. За його словами, для змістовного діалогу щодо завершення війни спочатку необхідне припинення вогню в Україні.

Також Новини.LIVE писав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте пояснив відсутність припинення вогню небажанням Путіна співпрацювати. За словами Рютте, російська армія щомісяця втрачає понад 43 тисячі військових загиблими та пораненими.