Глава МЗС Німеччини підтримав участь Путіна у саміті G20

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Фото: Reuters

Запрошення президента Росії Володимира Путіна на саміт G20 у США може стати можливістю для початку серйозних переговорів щодо завершення війни проти України. Так вважає міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Водночас його позиція відрізняється від офіційної лінії німецького уряду.

Про це глава МЗС Німеччини сказав під час прес-конференції з міністеркою закордонних справ Канади Анітою Ананд в Оттаві, пише Politico, інформує Новини.LIVE.

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Що сказав глава МЗС Німеччини

Йоганн Вадефуль заявив, що запрошення Володимира Путіна на саміт G20 може стати перевіркою його готовності до переговорів.

"Це запрошення, насправді, стане лакмусовим папірцем, також для Володимира Путіна, щоб вести переговори. Тож такими можливостями треба скористатися", — сказав Вадефуль.

За його словами, Німеччина неодноразово закликала російський уряд і Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

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"І якщо це можливо, то, можливо, це буде принаймні початком серйозних переговорів", — додав міністр.

Глава МЗС Німеччини наголосив, що для змістовного діалогу необхідне припинення вогню в Україні.

Що відомо про запрошення Путіна на G20

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Володимир Зеленський допускав проведення тристоронньої зустрічі з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на саміті G20 у Маямі. Президент назвав грудневий саміт потенційною можливістю для зустрічі з реальним результатом.

Також Новини.LIVE писав, що США офіційно запросили Володимира Путіна на саміт G20, який відбудеться 20 грудня у Маямі. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що участь російського президента може створити можливість для його переговорів із Дональдом Трампом.