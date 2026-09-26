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Главная Новости дня В Германии назвали приглашение Путина на G20 возможностью для переговоров

В Германии назвали приглашение Путина на G20 возможностью для переговоров

Ua ru
26 сентября 2026 18:49
Глава МИД Германии поддержал участие Путина в саммите «Группы двадцати»
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Фото: Reuters

Приглашение президента России Владимира Путина на саммит G20 в США может стать возможностью для начала серьезных переговоров о прекращении войны против Украины. Так считает министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. В то же время его позиция отличается от официальной линии немецкого правительства.

Об этом глава МИД Германии заявил во время пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Оттаве, пишет Politico, сообщает Новини.LIVE.

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Что сказал глава МИД Германии

Йоханн Вадефуль заявил, что приглашение Владимира Путина на саммит G20 может стать проверкой его готовности к переговорам.

"Это приглашение, по сути, станет лакмусовой бумажкой, в том числе и для Владимира Путина, на его готовность вести переговоры. Поэтому такими возможностями нужно воспользоваться", — сказал Вадефуль.

По его словам, Германия неоднократно призывала российское правительство и Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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"И если это возможно, то, возможно, это станет, по крайней мере, началом серьезных переговоров", — добавил министр.

Глава МИД Германии подчеркнул, что для содержательного диалога необходимо прекращение огня в Украине.

Что известно о приглашении Путина на G20

Ранее Новини.LIVE сообщал, что Владимир Зеленский допускал проведение трехсторонней встречи с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами. Президент назвал декабрьский саммит потенциальной возможностью для встречи с реальным результатом.

Также Новини.LIVE писал, что США официально пригласили Владимира Путина на саммит G20, который состоится 20 декабря в Майами. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что участие российского президента может создать возможность для его переговоров с Дональдом Трампом.

Германия владимир путин переговоры МИД G20
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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