Рютте пояснив, чому припинення вогню між РФ і Україною немає

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Tom Nicholson/Reuters

Президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін не погоджується на співпрацю. Саме тому припинення вогню досі немає. Позиція кремлівського диктатора дивна, адже росіяни щомісяця зазнають суттєвих утрат на полі бою. Йдеться як про загиблих, так і про поранених.

Про це в інтерв'ю Bloomberg заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає Новини.LIVE.

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Нема співпраці — нема припинення вогню

Рютте пояснив, що для припинення вогню між Україною та Росією необхідна згода Путіна йти на контакт:

"Потрібно, щоб Путін пішов на співпрацю, а поки що він цього не робить", — зазначив генсек НАТО.

За його словами щомісяця російська армія зменшується на понад 43 тисячі бійців: деякі з них гинуть, інші — зазнають поранень.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського повідомляв, що Путін не поспішає завершувати війну. На думку голови держави, санкції проти РФ треба посилювати. Ці обмеження потрібні для наближення дипломатичного завершення війни.

Також Новини.LIVE писав, що президент України готовий сісти за стіл переговорів. Голова держави заявив, що хоче, аби відбулася тристороння зустріч за участю Путіна. Щоправда, він сумнівається, що кремлівський диктатор до цього готовий.