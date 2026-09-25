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Главная Новости дня Прекращения огня между РФ и Украиной нет: Рютте назвал причину

Прекращения огня между РФ и Украиной нет: Рютте назвал причину

Ua ru
25 сентября 2026 23:49
Рютте объяснил, почему между РФ и Украиной нет перемирия
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Tom Nicholson/Reuters

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин отказывается от сотрудничества. Именно поэтому прекращения огня до сих пор нет. Позиция кремлевского диктатора удивительна, ведь россияне ежемесячно несут значительные потери на поле боя. Речь идет как о погибших, так и о раненых.

Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Новини.LIVE.

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Нет сотрудничества — нет прекращения огня

Рютте пояснил, что для прекращения огня между Украиной и Россией необходимо согласие Путина идти на контакт:

"Нужно, чтобы Путин пошел на сотрудничество, а пока он этого не делает", — отметил генсек НАТО.

По его словам, ежемесячно численность российской армии сокращается более чем на 43 тысячи бойцов: некоторые из них гибнут, другие — получают ранения.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что Путин не спешит завершать войну. По мнению главы государства, санкции против РФ нужно ужесточать. Эти ограничения необходимы для приближения дипломатического завершения войны.

Также Новини.LIVE писал, что президент Украины готов сесть за стол переговоров. Глава государства заявил, что хочет, чтобы состоялась трехсторонняя встреча с участием Путина. Правда, он сомневается, что кремлевский диктатор к этому готов.

владимир путин НАТО Марк Рютте война в Украине сотрудничество прекращение огня
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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