Рютте объяснил, почему между РФ и Украиной нет перемирия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Tom Nicholson/Reuters

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин отказывается от сотрудничества. Именно поэтому прекращения огня до сих пор нет. Позиция кремлевского диктатора удивительна, ведь россияне ежемесячно несут значительные потери на поле боя. Речь идет как о погибших, так и о раненых.

Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает Новини.LIVE.

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Нет сотрудничества — нет прекращения огня

Рютте пояснил, что для прекращения огня между Украиной и Россией необходимо согласие Путина идти на контакт:

"Нужно, чтобы Путин пошел на сотрудничество, а пока он этого не делает", — отметил генсек НАТО.

По его словам, ежемесячно численность российской армии сокращается более чем на 43 тысячи бойцов: некоторые из них гибнут, другие — получают ранения.

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