Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов: дрони-перехоплювачі вже збивають ворожі БпЛА

Буданов: дрони-перехоплювачі вже збивають ворожі БпЛА

Ua ru
27 вересня 2026 09:29
Ексклюзив
Кирило Буданов: дрони-перехоплювачі вже збивають ворожі БпЛА
Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Дрони-перехоплювачі в Україні вже тестують у бойових умовах. За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, прототипи збивають ворожі безпілотники, а їхнє масове застосування може розпочатися протягом кількох місяців.

Про це Кирило Буданов повідомив У коментарі журналістці Новини.LІVE Галині Остаповець.

Реклама

Дрони-перехоплювачі тестують у бойових умовах

За словами Буданова, Україна вже випробовує прототипи дронів-перехоплювачів не в лабораторіях, а безпосередньо в бойових умовах.

"Ми ж тестуємо зараз прототипи не як раніше в лабораторіях, а по-живому, і вони роблять свою роботу", — сказав керівник Офісу президента.

Він зазначив, що прототипи вже збивають ворожі дрони. Водночас їх поки застосовують не в тій кількості, яка потрібна.

Читайте також:

Коли перехоплювачі застосовуватимуть масово

Буданов зазначив, що зараз триває робота над масштабуванням виробництва та застосування таких систем.

"Масштабування, це про це вже йде. У останній страфці президент Зеленський чітко поставив це завдання. Пришвидшувати і масштабувати", — заявив він.

На уточнення, чи йдеться про кілька тижнів, Буданов відповів, що масове застосування дронів-перехоплювачів може розпочатися протягом кількох місяців.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Кирило Буданов заявив про заклик України до негайного припинення вогню. За його словами, Україна вже публічно сформулювала відповідну пропозицію, тоді як Росія, на його оцінку, не демонструє готовності погодитися на такий крок.

Також Новини.LIVE писав, що Буданов закликав партнерів посилити ППО України після російської атаки на Київ. Він наголосив, що Україні необхідні додаткові системи протиповітряної оборони та зброя від партнерів.

ЗСУ Кирило Буданов війна в Україні БпЛА морські дрони
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації