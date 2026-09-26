Кирило Буданов: Ми закликаємо до негайного припинення вогню

Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Україна закликає до негайного припинення вогню, тоді як Росія наразі не демонструє готовності погодитися на такий крок.

Про це заявив керівник ОП Кирило Буданов в інтерв’ю NewsForce.

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За його словами, українська сторона вже публічно сформулювала відповідну пропозицію.

"Станом на зараз є дуже відкрита пропозиція, яку озвучив сам президент України: Україна закликає до негайного припинення вогню", – зазначив Буданов.

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Натомість позиція Москви, за його оцінкою, залишається протилежною.

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"Росія зараз дуже відкрито заявляє, що не хоче цього, що не готова і знаходить причини, чому цього не повинно статися зараз", – сказав він.

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Буданов також зауважив, що нинішні дії Росії не свідчать про готовність завершити війну, хоча переконаний, що такий момент зрештою настане.

"Ця війна триває вже занадто довго, і настане час, коли їй мусить прийти кінець", – наголосив керівник ОП.

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Окремо він підкреслив важливість участі Сполучених Штатів у мирному процесі. За словами Буданова, вплив Вашингтона дає Україні шанс просуватися до завершення війни.

"З огляду на вплив США у нас є шанс досягти миру. І ми робимо все від нас залежне, щоб цей мир настав", – зазначив він.

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Раніше Кирило Буданов заявляв, що справедливий мир для України неможливий без гарантій безпеки та збереження незалежності держави.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що керівник Офісу Президента України Кирило Буданов закликав міжнародних партнерів посилити українську протиповітряну оборону після російських ударів по Києву. За його словами, російські дрони атакували цивільну інфраструктуру столиці, серед загиблих був 14-річний хлопець.

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Також Новини.LIVE писав, що Кирило Буданов привітав із днем народження генерала поліції Олександра Фацевича. Він зазначив, що їх об’єднує багаторічний шлях, який розпочався ще під час навчання в Одеському інституті сухопутних військ, і назвав Фацевича своїм близьким другом.