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Головна Новини дня Нас об’єднує багаторічний шлях: Буданов привітав генерала

Нас об’єднує багаторічний шлях: Буданов привітав генерала

Ua ru
25 вересня 2026 13:07
Нас об’єднує багаторічний шлях: Буданов привітав генерала поліції
Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов привітав ветерана війни та генерала поліції Олександра Фацевича з днем народження. Він зазначив, що їх пов’язує багаторічний шлях, який розпочався ще під час навчання в Одеському інституті сухопутних військ.

Про це він повідомив у своєму дописі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Буданов розповів про спільний шлях із Фацевичем

Очільник Офісу Президента 25 вересня, в п'ятницю, звернувся до  Олександра Фацевича та привітав його з днем народження. Він зазначив, що вони знають один одного ще з курсантських років.

"Саме під час навчання в Одеському інституті сухопутних військ формувалися характер і вміння долати труднощі", — написав Буданов.

Буданов назвав Фацевича своїм близьким другом та побажав йому витримки, наснаги й незмінного стратегічного розрахунку.

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"Сьогодні кожен на своєму місці виконує спільне завдання на благо держави та Українського народу", — написав очільник Офісу Президента.

Нас об’єднує багаторічний шлях: Буданов привітав генерала - фото 1
Допис Кирила Буданова. Скріншот: Facebook
Нас об’єднує багаторічний шлях: Буданов привітав генерала - фото 2
Олександр Фацевич та Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Новини.LIVE писали, що Кирило Буданов заявив, що російській владі доведеться обирати між війною та внутрішньою стабільністю. На цей вибір впливає три чинника: військовий тиск України, політичні процеси всередині Росії та міжнародний дипломатичний вплив.

Новини.LIVE інформували, що також він заявив — Україна нині прагне досягнення справедливого миру, для чого необхідні сила, стійкість і єдність українського суспільства. За його словами, справедливий мир потрібно виборювати та забезпечувати конкретними діями.

Офіс президента Україна привітання Кирило Буданов генерал
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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