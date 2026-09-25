Нас объединяет многолетний путь: Буданов поздравил генерала полиции

Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов поздравил ветерана войны и генерала полиции Александра Фацевича с днём рождения. Он отметил, что их связывает многолетний путь, начавшийся ещё во время учёбы в Одесском институте сухопутных войск.

Об этом он сообщил в своем посте в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Буданов рассказал о совместном пути с Фацевичем

Глава Офиса Президента 25 сентября, в пятницу, обратился к Александру Фацевичу и поздравил его с днем рождения. Он отметил, что они знакомы еще со времен курсантства.

"Именно во время учебы в Одесском институте сухопутных войск формировались характер и умение преодолевать трудности", — написал Буданов.

Буданов назвал Фацевича своим близким другом и пожелал ему выдержки, вдохновения и неизменного стратегического расчета.

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"Сегодня каждый на своём месте выполняет общую задачу на благо государства и украинского народа", — написал глава Офиса Президента.

Пост Кирилла Буданова. Скриншот: Facebook

Александр Фацевич и Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов заявил, что российским властям придется выбирать между войной и внутренней стабильностью. На этот выбор влияют три фактора: военное давление Украины, политические процессы внутри России и международное дипломатическое влияние.

Новини.LIVE сообщали, что он также заявил — Украина сейчас стремится к достижению справедливого мира, для чего необходимы сила, стойкость и единство украинского общества. По его словам, справедливый мир нужно отстаивать и обеспечивать конкретными действиями.