Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Нас объединяет многолетний путь: Буданов поздравил генерала

Нас объединяет многолетний путь: Буданов поздравил генерала

Ua ru
25 сентября 2026 13:07
Нас объединяет многолетний путь: Буданов поздравил генерала полиции
Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов поздравил ветерана войны и генерала полиции Александра Фацевича с днём рождения. Он отметил, что их связывает многолетний путь, начавшийся ещё во время учёбы в Одесском институте сухопутных войск.

Об этом он сообщил в своем посте в Facebook, передает Новини.LIVE.

Реклама

Буданов рассказал о совместном пути с Фацевичем

Глава Офиса Президента 25 сентября, в пятницу, обратился к Александру Фацевичу и поздравил его с днем рождения. Он отметил, что они знакомы еще со времен курсантства.

"Именно во время учебы в Одесском институте сухопутных войск формировались характер и умение преодолевать трудности", — написал Буданов.

Буданов назвал Фацевича своим близким другом и пожелал ему выдержки, вдохновения и неизменного стратегического расчета.

Читайте также:

"Сегодня каждый на своём месте выполняет общую задачу на благо государства и украинского народа", — написал глава Офиса Президента.

Нас об’єднує багаторічний шлях: Буданов привітав генерала - фото 1
Пост Кирилла Буданова. Скриншот: Facebook
Нас об’єднує багаторічний шлях: Буданов привітав генерала - фото 2
Александр Фацевич и Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Новини.LIVE писали, что Кирилл Буданов заявил, что российским властям придется выбирать между войной и внутренней стабильностью. На этот выбор влияют три фактора: военное давление Украины, политические процессы внутри России и международное дипломатическое влияние.

Новини.LIVE сообщали, что он также заявил —  Украина сейчас стремится к достижению справедливого мира, для чего необходимы сила, стойкость и единство украинского общества. По его словам, справедливый мир нужно отстаивать и обеспечивать конкретными действиями.

Офис президента Украина поздравления Кирилл Буданов генерал
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации