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Главная Новости дня Буданов: Кремлю придётся выбирать между войной и внутренней стабильностью

Буданов: Кремлю придётся выбирать между войной и внутренней стабильностью

Ua ru
25 сентября 2026 11:03
Буданов: Кремлю придется выбирать между войной и внутренней стабильностью
Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Кремлю придётся выбирать между продолжением войны и сохранением внутренней стабильности в России. Об этом говорится в материале популярного YouTube-канала Warthog Defense, который цитирует интервью главы Администрации Президента Кирилла Буданова французскому изданию Le Monde.

Как отмечают авторы канала, Буданов убежден, что российское руководство в конечном итоге окажется перед выбором, которого будет сложно избежать: вывести войска из Украины или продолжать боевые действия, рискуя стабильностью системы, построенной Владимиром Путиным.

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Этот выбор, как подчеркнул Буданов, формируется под влиянием сразу трех факторов. Речь идет о военном давлении со стороны Украины, политических процессах внутри России и международном дипломатическом влиянии.

В то же время затянувшаяся война требует от Москвы всё больше ресурсов. Россия тратит значительные средства, технику и человеческий потенциал, пытаясь достичь целей, определённых в начале полномасштабного вторжения.

За это время ожидаемого Кремлем быстрого падения Украины не произошло. Вместо этого боевые действия привели к значительным потерям российской армии, экономической нагрузке, украинским ударам вглубь территории РФ и длительному противостоянию с Западом.

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Буданов подчеркивает, что дальнейший рост цены войны может изменить сам характер выбора для российского руководства. Ведь отказ от вывода войск будет означать не только продолжение боевых действий, но и риск дополнительного давления на внутреннюю стабильность России.

YouTube-канал Warthog Defense освещает события российско-украинской войны, уделяя внимание ходу боевых действий, военным технологиям и международному контексту.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что глава Офиса президента Кирилл Буданов сосредоточил работу на вопросах безопасности, разведки, переговоров и обменов. По данным издания "Коротко о", он не вмешивается в повседневную работу правительства, тогда как вопросы безопасности и переговоры остаются в числе приоритетов.

Также Новини.LIVE писало, что 22 сентября Буданов находился в США, где должен был провести серию закрытых встреч с американской стороной. По данным источников УНИАН, в ходе переговоров планировалось обсудить вопросы безопасности, поддержки Украины и дальнейшей координации в рамках переговорного процесса по прекращению войны. Буданов в США проведет серию переговоров по прекращению войны

российские войска владимир путин Кремль Кирилл Буданов война в Украине
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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