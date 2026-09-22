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Главная Новости дня Буданов проведет в США серию переговоров по вопросу о завершении войны

Буданов проведет в США серию переговоров по вопросу о завершении войны

Ua ru
22 сентября 2026 20:20
Буданов проведет в США переговоры о прекращении войны
Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов 22 сентября находится в США, где должен провести серию закрытых встреч с представителями американской стороны. По данным источников, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы безопасности, поддержки Украины и дальнейшей координации в рамках переговорного процесса по прекращению войны.

Об этом сообщает УНИАН, передает Новини.LIVE.

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Переговоры Буданова в США

Как отмечает издание со ссылкой на источники в дипломатических кругах, встречи Буданова пройдут в закрытом формате. Стороны планируют обсудить дальнейшие шаги по поддержке Украины, вопросы безопасности и взаимодействие с Вашингтоном в рамках переговорного процесса.

Детали встреч, а также имена их участников пока не разглашаются.

По данным УНИАН, Буданов за годы работы наладил прямые контакты с американской стороной. По словам источников издания, эти связи позволяют поддерживать отдельный формат коммуникации.

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Что Буданов ранее говорил о переговорах

12 сентября во время "Ялтинской европейской стратегии" Буданов заявлял, что возможность для переговоров о мире сохраняется. Он связывал перспективы нового раунда переговоров с ситуацией на фронте и дальнейшим давлением на Россию, а также говорил, что следующий раунд может состояться в начале октября с участием США и европейских стран.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в США сейчас также находится президент Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией. После прилета в США президент Украины Владимир Зеленский провел двухпартийную встречу с американскими сенаторами Джин Шахин и Ричардом Блюменталем, а также с конгрессменами: республиканцем Дэйвом Маккормиком и демократом Джоном Кертисом.

Также Новини.LIVE писали о том, что глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов остается в числе лидеров общественного доверия. Украинцы связывают его с безопасностью — главной потребностью страны во время войны.

Офис президента США переговоры Кирилл Буданов война в Украине
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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