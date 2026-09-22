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Главная Новости дня Украинцы ассоциируют Буданова с безопасностью, — журналистка

Украинцы ассоциируют Буданова с безопасностью, — журналистка

Ua ru
22 сентября 2026 15:44
Украинцы ассоциируют Буданова с безопасностью: аналитик
Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official/

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов остается среди лидеров общественного доверия. Украинцы связывают его с безопасностью — главным запросом страны во время войны.

Об этом заявила журналистка и политический аналитик Марина Данилюк-Ярмолаева на своем YouTube-канале.

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Украинцы симпатизируют Буданову

По словам журналистки, уже как минимум год Кирилл Буданов и Валерий Залужный входят в тройку лидеров электоральных симпатий или доверия украинцев.

"Можно по-разному относиться к Кириллу Буданову или Валерию Залужному. Но как минимум год эти люди находятся в тройке лидеров электоральных предпочтений или доверия людей — тех, кого они хотели бы видеть президентом Украины", — отметила журналистка.

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По мнению Данилюк-Ярмолаевой, такая поддержка объясняется прежде всего общественным запросом на защищенность.

"Когда ты смотришь на Кирилла Буданова, ты все-таки ассоциируешь его с определенной безопасностью. А именно на безопасность у нас самый большой запрос в обществе", – подчеркнула она.

Результаты всеукраинского опроса КМИС показали, что Буданов входит в число публичных деятелей, которым украинцы доверяют больше всего — ему доверяют 70% опрошенных.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что политический консультант Дмитрий Васильев назвал позицию Буданова по переговорам четкой и прагматичной. По словам эксперта, Буданов выступает за тесное партнерство Украины с США и совместную работу двух государств.

Также Новини.LIVE писал, что Буданов назвал силу, прагматичность, стойкость и единство украинцев необходимыми составляющими для достижения справедливого мира. Глава Офиса Президента подчеркнул, что одних переговоров для этого недостаточно, а результат должен обеспечиваться конкретными действиями.

Офис президента выборы Валерий Залужный Кирилл Буданов
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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