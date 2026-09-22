Українці асоціюють Буданова з безпекою: аналітикиня

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official/

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов залишається серед лідерів суспільної довіри. Українці пов’язують його з безпекою — головним запитом країни під час війни.

Про це заявила журналістка і політична аналітикиня Марина Данилюк-Ярмолаєва на своєму YouTube-каналі.

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Українці симпатизують Буданову

За словами журналістки, уже щонайменше рік Кирило Буданов та Валерій Залужний входять до трійки лідерів електоральних симпатій або довіри українців.

"Можна по-різному ставитися до Кирила Буданова чи Валерія Залужного. Але щонайменше рік ці люди перебувають у трійці лідерів електоральних уподобань чи довіри людей — тих, кого вони хотіли б бачити президентом України", — зазначила журналістка.

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На думку Данилюк-Ярмолаєвої, така підтримка пояснюється передусім суспільним запитом на захищеність.

"Коли ти дивишся на Кирила Буданова, ти все-таки асоціюєш його із певною безпекою. А саме на безпеку в нас найбільший запит у суспільстві", – наголосила вона.

Результати всеукраїнського опитування КМІС показали, що Буданов входить до числа публічних діячів, яким українці довіряють найбільше — йому довіряють 70% опитаних.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що політичний консультант Дмитро Васильєв назвав позицію Буданова щодо переговорів чіткою та прагматичною. За словами експерта, Буданов відстоює тісне партнерство України зі США та спільну роботу двох держав.

Також Новини.LIVE писав, що Буданов назвав силу, прагматичність, стійкість та єдність українців необхідними складовими для досягнення справедливого миру. Глава Офісу Президента наголосив, що самих переговорів для цього недостатньо, а результат має забезпечуватися конкретними діями.