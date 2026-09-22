Буданов і переговори: політолог оцінив позицію голови ОП

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Позиція голови ОП Кирила Буданова щодо переговорного процесу та подальших кроків України на шляху до миру є чіткою та прагматичною, вважає політичний консультант Дмитро Васильєв.

Про це він заявив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Експерт зазначив, що українська дипломатія нині дотримується послідовної лінії, а Буданов, зокрема, відстоює тісне партнерство зі США.

За його словами, цей підхід ґрунтується на спільних цінностях України та Сполучених Штатів і прагненні захищати демократичний світ.

"Голова Офісу Президента дуже правильну позицію займає […] треба займати оцю позицію, що ми з Америкою. Ми боремося за ті самі цінності. Америка – це лідер демократичного світу. І ми працюємо разом з Америкою для того, щоб демократичний світ перемагав", — переконаний політконсультант.

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Васильєв також висловив думку, що Україна й надалі дотримуватиметься цього курсу, зважаючи на історичне значення переговорного процесу та непохитність вітчизняної дипломатії.

Як повідомлялося напередодні, Кирило Буданов назвав умови для досягнення справедливого миру.

А американський волонтер Грег Террі позитивно оцінив тверду позицію Буданова щодо російсько-української війни. За його словами, він чітко наголошує, що Україна бореться за свою територію, свободу та майбутнє, тоді як Росія може завершити війну, якщо виведе війська з української території.