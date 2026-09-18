Респект за захист України: американський волонтер про позицію Буданова

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Американський волонтер Грег Террі відзначив чіткість і безкомпромісність позиції очільника Офісу президента Кирила Буданова щодо війни Росії проти України. За словами американця, Буданов прямо говорить про те, що Україна захищає власну територію, свободу та майбутнє, тоді як Росія може припинити війну, вивівши свої війська з української землі.

Про це Террі зазначив в ефірі власного YouTube-каналу, передає Новини.LIVE.

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Американець Террі похвалив Буданова за позицію щодо війни

"Слухайте, коли вам потрібна пряма й чітка заява — він дасть її вам. Тиха, але потужна й безкомпромісна […] Респект тобі, Буданов", — сказав Террі.

Американець назвав підхід голови ОП прямим і зрозумілим, згадавши його слова про те, що Україна захищає власну територію, свободу та майбутнє.

"Ми захищаємо свою землю, свою свободу, своє майбутнє. А росіяни можуть просто забиратися додому. Вони почали цю війну", — цитує Террі висловлювання Буданова.

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Окремо волонтер порівняв становище України та Росії. На його думку, Київ захищає власну територію і не має простору для маневру, тоді як Росія може припинити війну, просто вивівши війська з української землі.

Як писали Новини.LIVE, британський доброволець Джек Лопресті розповів про нагороду, яку отримав від очільника Офісу президента Кирила Буданова за службу в ГУР. Він назвав отримання медалі однією з найбільших честей у своєму житті. Лопресті також зазначив, що після служби в українській розвідці нині проходить службу в корпусі "Азов".

Професор міжнародної політики Інституту Клінтона Скотт Лукас пояснив, як контакти Кирила Буданова з представниками російської системи можуть використовуватися для тиску на Кремль. За його словами, наявність таких каналів свідчить про можливість України підтримувати зв’язок із різними представниками російської влади та силових структур. Лукас вважає, що це може створювати додаткові важелі впливу на позицію Москви.