Британський доброволець назвав нагороду від Буданова однією з найбільших честей у житті

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Голова Офісу президента Кирило Буданов нагородив колишнього депутата британського парламенту та військовослужбовця "Азову" Джека Лопресті за службу в Головному управлінні розвідки. На своїй сторінці в X британець назвав отримання медалі однією з найбільших честей у своєму житті.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Лопресті.

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Буданов вручив медаль ексдепутату Британії за службу в ГУР

"Я був у захваті й надзвичайно гордий отримати цю медаль від генерала Буданова за мою службу минулого року в Головному управлінні розвідки", — написав Лопресті.

Він також розповів про досвід служби у двох українських військових формуваннях, які вважає одними з найкращих.

"Служба у двох, на мій погляд, найкращих військових формуваннях України — спочатку в ГУР, а тепер у корпусі "Азов", преторіанській гвардії України, — це одна з найбільших честей у моєму житті", — зазначив військовий.

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Джек Лопресті — колишній депутат Палати громад Великої Британії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він долучився до захисту України. Минулого року британець служив в ГУР, а нині є військовослужбовцем корпусу "Азов".

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Кирило Буданов заявив, що Україна продовжить завдавати ударів по військових об’єктах Росії. За його словами, українська розвідка має інформацію про розташування російських баз, пускових майданчиків та інших цілей. Очільник ОПУ наголосив, що для атак використовуватимуть усі доступні засоби.

Також Буданов закликав європейські країни готуватися до можливих загроз та наголосив на важливості єдності України, США і Європи. Він також повідомив про активізацію переговорного процесу щодо припинення війни та перегляд наявних підходів до ключових питань. Черговий раунд переговорів за участю України, США та Росії планують провести у жовтні.