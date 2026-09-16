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Главная Новости дня Британский доброволец назвал награду от Буданова одной из величайших честей в жизни

Британский доброволец назвал награду от Буданова одной из величайших честей в жизни

Ua ru
16 сентября 2026 15:26
Британский доброволец назвал награду от Буданова одной из величайших честей в своей жизни
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Глава Офиса президента Кирилл Буданов наградил бывшего депутата британского парламента и военнослужащего "Азова" Джека Лопрести за службу в Главном управлении разведки. На своей странице в X британец назвал получение медали одной из величайших честей в своей жизни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Лопрести.

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Буданов вручил медаль экс-депутату Великобритании за службу в ГУР

"Я был в восторге и чрезвычайно горд получить эту медаль от генерала Буданова за мою службу в прошлом году в Главном управлении разведки"— написал Лопрести.

Он также рассказал об опыте службы в двух украинских воинских формированиях, которые считает одними из лучших.

"Служба в двух, на мой взгляд, лучших военных формированиях Украины сначала в ГУР, а теперь в корпусе "Азов", преторианской гвардии Украины, это одна из величайших честей в моей жизни", — отметил военный.

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Джек Лопрести — бывший депутат Палаты общин Великобритании. После начала полномасштабного вторжения РФ он присоединился к защите Украины. В прошлом году британец служил в ГУР, а сейчас является военнослужащим корпуса "Азов".

Как писали Новини.LIVE, недавно Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит наносить удары по военным объектам России. По его словам, украинская разведка располагает информацией о расположении российских баз, пусковых площадок и других целей. Глава ОПУ подчеркнул, что для атак будут использоваться все доступные средства.

Также Буданов призвал европейские страны готовиться к возможным угрозам и подчеркнул важность единства Украины, США и Европы. Он также сообщил об активизации переговорного процесса по прекращению войны и пересмотре существующих подходов к ключевым вопросам. Очередной раунд переговоров с участием Украины, США и России планируется провести в октябре.

Офис президента разведка Кирилл Буданов Великобритания ГУР
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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