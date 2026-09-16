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Главная Новости дня Буданов анонсировал новые удары по военным базам РФ

Буданов анонсировал новые удары по военным базам РФ

Ua ru
16 сентября 2026 12:43
Кирилл Буданов объявил о новых атаках на российские военные базы
Кирилл Буданов во время онлайн-беседы с украинскими студентами, обучающимися в вузах Великобритании. Фото: ОПУ

Украинская разведка располагает полной информацией о расположении российских пусковых площадок, баз и других военных объектов на территории страны-агрессора. Как заверил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, атаки по вражеским целям будут продолжаться с применением всех доступных средств. Также Буданов отметил, что самым опасным вариантом развития событий для страны являются не фронтовые угрозы. Главным риском он считает утрату государственности и внутреннюю дестабилизацию, подчеркнув, что такого сценария допустить нельзя.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

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Буданов сделал заявление о новой кампании атак на РФ

По его мнению, мировое сообщество уважает исключительно силу, поэтому Украине следует сосредоточиться на собственных преимуществах и становиться сильнее.

"Со странами-неудачниками никто не хочет иметь дело, какой бы трагичной или величественной ни была их история", — отметил представитель ОПУ.

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Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Полномасштабные удары по базам, военным объектам и пусковым площадкам противника будут продолжаться и в дальнейшем, поскольку украинская сторона располагает полной информацией об их расположении и планирует наносить удары по врагу всеми доступными методами.

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Значительную часть беседы Буданов посвятил роли молодежи за рубежом. Он посоветовал студентам не ограничиваться лишь получением диплома, ведь во взрослой жизни решающую роль играют сформировавшееся окружение и правильные связи. В то же время глава спецслужбы призвал украинцев обязательно возвращаться на Родину после завершения обучения.

"Украина ждет каждого. Это наше государство — другого не будет, а жить с вечным статусом иммигранта — перспектива не самая лучшая", — подчеркнул он.

Новини.LIVE сообщали, что, по словам Кирилла Буданова, переговорный процесс по прекращению войны активизировался. Киев совместно с партнерами работает над обновлением подходов к ключевым вопросам. Кардинально новых инициатив пока не появилось, однако существующие форматы существенно пересматриваются и адаптируются.

Очередной раунд мирных переговоров планируется провести в октябре с участием украинской, американской и российской сторон. На этом фоне Буданов призвал европейские страны не медлить с подготовкой к потенциальным угрозам, подчеркнув, что успех противостояния зависит от тесного единства Украины, США и стран Европы.

обстрелы Кирилл Буданов ГУР Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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