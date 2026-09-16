Кирилл Буданов объявил о новых атаках на российские военные базы

Буданов анонсировал новые удары по военным базам РФ
Украинская разведка располагает полной информацией о расположении российских пусковых площадок, баз и других военных объектов на территории страны-агрессора. Как заверил глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, атаки по вражеским целям будут продолжаться с применением всех доступных средств. Также Буданов отметил, что самым опасным вариантом развития событий для страны являются не фронтовые угрозы. Главным риском он считает утрату государственности и внутреннюю дестабилизацию, подчеркнув, что такого сценария допустить нельзя.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.
Буданов сделал заявление о новой кампании атак на РФ
По его мнению, мировое сообщество уважает исключительно силу, поэтому Украине следует сосредоточиться на собственных преимуществах и становиться сильнее.
"Со странами-неудачниками никто не хочет иметь дело, какой бы трагичной или величественной ни была их история", — отметил представитель ОПУ.
Полномасштабные удары по базам, военным объектам и пусковым площадкам противника будут продолжаться и в дальнейшем, поскольку украинская сторона располагает полной информацией об их расположении и планирует наносить удары по врагу всеми доступными методами.
Значительную часть беседы Буданов посвятил роли молодежи за рубежом. Он посоветовал студентам не ограничиваться лишь получением диплома, ведь во взрослой жизни решающую роль играют сформировавшееся окружение и правильные связи. В то же время глава спецслужбы призвал украинцев обязательно возвращаться на Родину после завершения обучения.
"Украина ждет каждого. Это наше государство — другого не будет, а жить с вечным статусом иммигранта — перспектива не самая лучшая", — подчеркнул он.
Новини.LIVE сообщали, что, по словам Кирилла Буданова, переговорный процесс по прекращению войны активизировался. Киев совместно с партнерами работает над обновлением подходов к ключевым вопросам. Кардинально новых инициатив пока не появилось, однако существующие форматы существенно пересматриваются и адаптируются.
Очередной раунд мирных переговоров планируется провести в октябре с участием украинской, американской и российской сторон. На этом фоне Буданов призвал европейские страны не медлить с подготовкой к потенциальным угрозам, подчеркнув, что успех противостояния зависит от тесного единства Украины, США и стран Европы.