Кирило Буданов анонсував нові атаки по російських військових базах

Кирило Буданов під час онлайн-бесіди з українськими студентам, які навчаються у вишах Великої Британії. Фото: ОПУ

Українська розвідка володіє повною інформацією про розташування російських пускових майданчиків, баз та інших військових об'єктів на території країни-агресора. Як запевнив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, атаки по ворожих цілях триватимуть із застосуванням усіх доступних засобів.Також Буданов зауважив, що найнебезпечнішим варіантом розвитку подій для країни є не фронтові загрози. Головним ризиком він вважає втрату державності та внутрішню дестабілізацію, наголосивши, що такого сценарію допустити не можна.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Кирила Буданова.

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Буданов зробив заяву про нову кампанію атак по РФ

На його думку, світова спільнота поважає виключно силу, тому Україні слід концентруватися на власних перевагах і ставати міцнішою.

"З країнами-невдахами ніхто справи мати не хоче, хай якою трагічною чи величною була їхня історія", — зазначив ОПУ.

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Повномасштабні удари по базах, військових об'єктах та пускових майданчиках противника триватимуть і надалі, оскільки українська сторона володіє повною інформацією про їхнє розташування і планує діставати ворога всіма доступними методами.

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Значну частину розмови Буданов присвятив ролі молоді за кордоном. Він порадив студентам не обмежуватися лише здобуттям диплома, адже в дорослому житті критичну роль відіграють сформована спільнота та правильні зв'язки. Водночас очільник спецслужби закликав українців обов'язково повертатися на Батьківщину після завершення навчання.

"Україна чекає кожного. Це наша держава – іншої не буде, а жити з вічним статусом іммігранта – перспектива не найкраща", — підкреслив він.

Новини.LIVE інформували, що за словами Кирила Буданова переговорний процес щодо припинення війни активізувався. Київ спільно з партнерами працює над оновленням підходів до ключових питань. Кардинально нових ініціатив поки не з'явилося, проте наявні формати суттєво переглядаються та адаптуються.

Черговий раунд мирних переговорів планують провести у жовтні за участю української, американської та російської сторін. На тлі цього Буданов закликав європейські країни не зволікати з підготовкою до потенційних загроз, наголосивши, що успіх протистояння залежить від тісної єдності України, США та держав Європи.