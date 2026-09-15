Професор Інституту Клінтона пояснив, як Буданов тисне на Кремль зсередини

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Контакти керівника Офісу президента Кирила Буданова з представниками Росії можуть використовуватися для впливу на позиції людей усередині російської системи. Таким чином він може створювати додатковий тиск на Кремль.

Про це заявив професор міжнародної політики Інституту Клінтона Університетського коледжу Дубліна Скотт Лукас, передає Новини.LIVE.

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Професор: контакти Буданова з росіянами важливі для тиску на Кремль

Він звернув увагу на заяву Буданова про те, що Україна зберігає канали комунікації з представниками Росії. На думку Лукаса, сам факт таких контактів є важливим сигналом для Кремля: Київ має можливість спілкуватися з людьми всередині російської системи незалежно від позиції її керівництва.

"Уже саме по собі це є сигналом для Кремля: Україна підтримує зв'язок із потрібними людьми, подобається це Кремлю чи ні", — зазначив професор.

Лукас вважає, що значення таких контактів полягає у можливості працювати не лише з офіційною позицією Володимира Путіна, а й з іншими представниками російської владної системи.

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"Політика Росії – це не просто те, чого хоче Володимир Путін. У цьому процесі задіяні й інші люди. Чи можна домогтися того, щоб представники розвідки підтримали припинення вогню? Чи можна заручитися їхньою підтримкою?" — пояснив він.

У цьому контексті професор також звернув увагу на контакти директора ЦРУ Джона Реткліффа з представниками російської розвідки. На його думку, паралельне збереження офіційних і неофіційних каналів може створювати додаткові можливості для впливу на позицію Москви.

"Таким чином чиниться певний тиск на Путіна через російську систему", — підсумував Лукас.

Як писали Новини.LIVE, Буданов заявив, що новий раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією може відбутися у жовтні. Водночас він закликав Європу не зволікати з підготовкою до можливих загроз і наголосив на важливості єдності України, США та європейських країн. За словами Буданова, небезпека може настати раптово, тому Європі варто бути готовою до будь-якого розвитку подій.

Також керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував відставку генерального прокурора Руслана Кравченка та його виїзд за кордон. Він заявив, що ситуація навколо кримінальних підозр представникам антикорупційних органів і від'їзду генпрокурора завдає максимальної шкоди іміджу України у світі. Раніше Кравченко заявив про відставку після підписання підозри директору НАБУ Семену Кривоносу, а згодом повідомив, що перебуває у закордонному відрядженні.