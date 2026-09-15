Профессор Института Клинтона объяснил, как Буданов оказывает давление на Кремль изнутри

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Контакты главы Офиса президента Кирилла Буданова с представителями России могут использоваться для оказания влияния на позиции людей внутри российской системы. Таким образом он может оказывать дополнительное давление на Кремль.

Об этом заявил профессор международной политики Института Клинтона Университетского колледжа Дублина Скотт Лукас, передает Новини.LIVE.

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Профессор: контакты Буданова с россиянами важны для давления на Кремль

Он обратил внимание на заявление Буданова о том, что Украина сохраняет каналы связи с представителями России. По мнению Лукаса, сам факт таких контактов является важным сигналом для Кремля: Киев имеет возможность общаться с людьми внутри российской системы независимо от позиции ее руководства.

"Уже само по себе это является сигналом для Кремля: Украина поддерживает связь с нужными людьми, нравится это Кремлю или нет", — отметил профессор.

Лукас считает, что значение таких контактов заключается в возможности работать не только с официальной позицией Владимира Путина, но и с другими представителями российской системы власти.

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"Политика России — это не просто то, чего хочет Владимир Путин. В этом процессе задействованы и другие люди. Можно ли добиться того, чтобы представители разведки поддержали прекращение огня? Можно ли заручиться их поддержкой?" — пояснил он.

В этом контексте профессор также обратил внимание на контакты директора ЦРУ Джона Ретклиффа с представителями российской разведки. По его мнению, параллельное сохранение официальных и неофициальных каналов может создавать дополнительные возможности для влияния на позицию Москвы.

"Таким образом оказывается определенное давление на Путина через российскую систему", — подытожил Лукас.

Как писали Новини.LIVE, Буданов заявил, что новый раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией может состояться в октябре. В то же время он призвал Европу не медлить с подготовкой к возможным угрозам и подчеркнул важность единства Украины, США и европейских стран. По словам Буданова, опасность может наступить внезапно, поэтому Европе следует быть готовой к любому развитию событий.

Также глава Офиса президента Кирилл Буданов прокомментировал отставку генерального прокурора Руслана Кравченко и его выезд за границу. Он заявил, что ситуация вокруг уголовных подозрений в адрес представителей антикоррупционных органов и отъезда генпрокурора наносит максимальный ущерб имиджу Украины в мире. Ранее Кравченко заявил об отставке после подписания подозрения в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, а впоследствии сообщил, что находится в зарубежной командировке.