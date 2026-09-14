Глава ОП Буданов прокомментировал отъезд генерального прокурора Кравченко

Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Внезапный выезд генерального прокурора Руслана Кравченко за пределы страны и волна подозрений в адрес сотрудников антикоррупционных структур наносят максимальный ущерб репутации государства. Соответствующее заявление сделал генерал-лейтенант, глава Офиса президента и бывший руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Об этом Кирилл Буданов заявил изданию «Украинская правда», передает Новини.LIVE.

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Буданов отреагировал на действия Руслана Кравченко

Волна уголовных подозрений, направленных против представителей антикоррупционных органов, а также неожиданный отъезд генерального прокурора Руслана Кравченко за границу стали поводом для резкой критики со стороны высшего руководства государства.

Оценку событиям, разворачивающимся вокруг главы прокуратуры, дал руководитель Офиса президента, экс-глава ГУР Кирилл Буданов.

Комментируя ситуацию по просьбе журналистов УП, глава ОПУ обратил внимание на крайне негативные последствия таких процессов для международного восприятия государства.

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"Все это ненормально и наносит максимальный ущерб имиджу Украины в мире", — заявил Буданов.

Новини.LIVE сообщали, что этому предшествовало заявление генерального прокурора Руслана Кравченко об отставке после того, как он подписал уведомление о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу, обвинив того в подделке документов для получения взятки в особо крупном размере. Также подозрение было предъявлено приближенному лицу главы САП Александра Клименко, а обоих руководителей антикоррупционных ведомств Кравченко призвал немедленно сложить полномочия.

Впоследствии выяснилось, что Руслан Кравченко выехал за границу. Это произошло в ночь на 14 сентября. Сам же Кравченко утверждает, что находится в зарубежной командировке, где хочет проинформировать международных коллег о том, что происходит в антикоррупционных органах Украины.

В ответ президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно проголосовать за отстранение Кравченко от должности. Со своей стороны НАБУ и САП отвергли обвинения, заявили, что подозрение Кривоносу официально не вручали, и назвали действия генпрокурора продолжением системного давления на независимые антикоррупционные структуры.