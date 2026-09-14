Керівник ОП Буданов відреагував на від'їзд генпрокурора Кравченка

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Раптовий виїзд генерального прокурора Руслана Кравченка за межі країни та хвиля підозр працівникам антикорупційних структур завдають максимальної шкоди репутації держави. Відповідну заяву зробив генерал-лейтенант, керівник Офісу президента та ексочільник ГУР Кирило Буданов.

Про це Кирило Буданов заявив виданню "Українська правда", передає Новини.LIVE.

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Буданов відреагував на дії Руслана Кравченка

Хвиля кримінальних підозр, спрямованих проти представників антикорупційних органів, а також несподіваний від'їзд генерального прокурора Руслана Кравченка за кордон стали приводом для різкої критики з боку вищого керівництва держави.

Оцінку подіям, що розгортаються навколо очільника прокуратури, надав керівник Офісу президента, ексочільник ГУР Кирило Буданов.

Коментуючи ситуацію на прохання журналістів УП, очільник ОПУ звернув увагу на вкрай негативні наслідки таких процесів для міжнародного сприйняття держави.

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"Все це не нормально і максимально шкодить іміджу України у світі", — заявив Буданов.

Новини.LIVE повідомляли, що цьому передувало те, як Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про відставку після того, як підписав повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу, звинувативши того в підробленні документів для отримання хабаря в особливо великому розмірі. Також підозру виписали наближеній особі керівника САП Олександра Клименка, а обох очільників антикорупційних відомств Кравченко закликав негайно скласти повноваження.

Згодом з'ясувалося, що Руслан Кравченко виїхав за кордон. Це сталося у ніч проти 14 вересня. Сам же Кравченко стверджує, що перебуває у закордонному відрядженні, де хоче повідомити міжнародних колег про те, що відбувається в антикорупційних органах України.

У відповідь президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно проголосувати за звільнення Кравченка з посади. Зі свого боку НАБУ та САП відкинули звинувачення, заявили, що підозру Кривоносу офіційно не вручали, і назвали дії генпрокурора продовженням системного тиску на незалежні антикорупційні структури.