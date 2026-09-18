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Респект за защиту Украины: американский волонтер о позиции Буданова

Ua ru
18 сентября 2026 17:08
Респект за защиту Украины: американский волонтёр о позиции Буданова
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Американский волонтёр Грег Терри отметил чёткость и бескомпромиссность позиции главы Офиса президента Кирилла Буданова в отношении войны России против Украины. По словам американца, Буданов прямо говорит о том, что Украина защищает свою территорию, свободу и будущее, тогда как Россия может прекратить войну, выведя свои войска с украинской земли.

Об этом Терри заявил в эфире своего YouTube-канала, передает Новини.LIVE.

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Американец Терри похвалил Буданова за позицию по поводу войны

"Послушайте, когда вам нужно прямое и четкое заявление он его вам даст. Тихое, но мощное и бескомпромиссное […] Респект тебе, Буданов", — сказал Терри.

Американец назвал подход главы ОП прямым и понятным, упомянув его слова о том, что Украина защищает свою территорию, свободу и будущее.

"Мы защищаем свою землю, свою свободу, своё будущее. А россияне могут просто убираться домой. Они начали эту войну", — цитирует Терри высказывание Буданова.

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Отдельно волонтер сравнил положение Украины и России. По его мнению, Киев защищает свою территорию и не имеет пространства для маневра, тогда как Россия может прекратить войну, просто выведя войска с украинской земли.

Как писали Новини.LIVE, британский доброволец Джек Лопрести рассказал о награде, которую получил от главы Офиса президента Кирилла Буданова за службу в ГУР. Он назвал получение медали одной из величайших честей в своей жизни. Лопрести также отметил, что после службы в украинской разведке сейчас проходит службу в корпусе "Азов".

Профессор международной политики Института Клинтона Скотт Лукас объяснил, как контакты Кирилла Буданова с представителями российской системы могут использоваться для давления на Кремль. По его словам, наличие таких каналов свидетельствует о возможности Украины поддерживать связь с различными представителями российских властей и силовых структур. Лукас считает, что это может создавать дополнительные рычаги влияния на позицию Москвы.

Офис президента США Кирилл Буданов война в Украине Россия
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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