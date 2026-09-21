Безпека України не має альтернативи: Буданов звернувся до українців

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Україна наразі прагне справедливого миру, однак для його досягнення необхідні сила, стійкість та єдність суспільства. Стосовно цього висловився глава Офісу Президента України Кирило Буданов, говорячи про безпеку та незалежність держави.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на керівника Офісу Президента України Кирила Буданова.

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Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов висловився про досягнення миру

Буданов заявив, що Україна постійно говорить про необхідність справедливого миру під час міжнародних зустрічей, на різних майданчиках та в діалозі з партнерами. При цьому самих розмов для досягнення цієї мети недостатньо.

Глава ОП наголосив, що справедливий мир потрібно виборювати та забезпечувати конкретними діями. Серед ключових складових Буданов назвав силу, холодну прагматичність, стійкість та єдність українців.

"Реальність така, що справедливий мир не падає з неба. Він виборюється і забезпечується конкретними діями, силою, холодною прагматичністю, непохитною стійкістю та єдністю українців", — заявив Буданов.

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За словами глави ОП, Україна вже знає справжню ціну миру через досвід повномасштабної війни. Саме тому питання безпеки та збереження незалежності залишаються принциповими.

Буданов зазначив, що відповідальність за розв'язану війну має залишатися на тих, хто її приніс на українську територію.

Також Буданов додав, що робота заради досягнення цієї мети триває щодня.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про заклик Буданова посилити протидію російській пропаганді. Він запропонував об'єднати зусилля держави, медіа, експертів та ІТ-сектору в єдиний механізм інформаційного захисту.

Також Новини.LIVE писав про плани України продовжувати удари по військових об'єктах на території РФ. Буданов заявив, що українська сторона має інформацію про розташування російських баз і пускових майданчиків.