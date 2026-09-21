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Головна Новини дня Зустріч із родинами полонених та нові укриття: Буданов відвідав Волинь

Зустріч із родинами полонених та нові укриття: Буданов відвідав Волинь

Ua ru
21 вересня 2026 12:38
Буданов відвідав Волинь: зустрічі з родинами полонених та огляд укриття
Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відвідав Волинь. Зокрема, у Луцьку він разом з командою зустрілися з родинами полонених, зниклих безвісти та полеглих воїнів. Крім того, Буданов оглянув нове укриття в Камені-Каширському.

Про це Кирило Буданов повідомив у понеділок, 21 вересня.

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Буданов на Волині

"Готовність нації до спротиву – це одна із запорук сталого миру. Ворог двічі подумає, чи варто воювати з країною, населення якої підготовлене до жорсткого опору. Говорив про це під час робочої поїздки на Волинь", — зазначив Буданов.

Кирило Буданов на Волині
Буданов на Волині. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

У Луцьку він разом із представниками ОП зустрівся з сім’ями військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників. Під час спілкування обговорили проведення обмінів і пошук військовослужбовців, місце перебування яких досі не встановлено. Окремо розглянули індивідуальні випадки родин, кожен із яких потребує детального опрацювання та пошуку відповідних рішень.

З обласного центру команда вирушила на північ, у прикордонні райони. Зокрема, в Камені-Каширському Буданов поспілкувався з громадою та привітав мешканців із 830-річчям заснування міста.

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Кирило Буданов
Виступ Буданова на Волині. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Відкрили інклюзивний спортивний майданчик "Стронг воркаут" для ветеранів. Заїхали в селище Ратне, де оглянули новозбудоване укриття ліцею на 425 школярів. І Камінь-Каширський, і Ратне — це населені пункти фактично в прикордонній зоні, всього за 20-30 кілометрів від білоруського кордону, тому створення належних безпекових умов для дітей і цивільних тут є принциповим питанням", — заявив керівник ОП.

Буданов оглядає укриття
Буданов оглядає укриття. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Буданов завершив робочу поїздку нарадою в Луцьку, під час якої обговорили подальший розвиток центрів національного спротиву та пластового руху. За вісім місяців 2026 року Волинський центр спротиву вже провів підготовку для понад 1700 людей і планує надалі розширювати свою діяльність. На Волині "Пласт" діє з 1922 року, а після тотальної заборони відновився в 1989 році та працює по сьогодні.

Буданов здійснив візит на Волинь
Зустріч Буданова з учасника "Пласту". Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Переконаний, що центри нацспротиву повинні використати досвід "Пласту" та об’єднати зусилля задля створення системи підготовки свідомої, патріотичної молоді, готової в потрібний момент стати на захист своєї держави", — додав Буданов.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Кирила Буданова, боротьба за майбутнє України відбувається не тільки на полі бою, а й в інформаційному просторі. Для ефективної протидії Україні необхідна спільна робота державних структур, медіа, фахівців та представників IT-сфери.

А 17 вересня в Україні відзначали День рятівника. До співробітників ДСНС звертались глава держави Володимир Зеленський та керівник ОП Кирило Буданов.

Офіс президента Україна Луцьк Кирило Буданов Волинь
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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