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Главная Новости дня Встреча с семьями пленных и новые укрытия: Буданов посетил Волынь

Встреча с семьями пленных и новые укрытия: Буданов посетил Волынь

Ua ru
21 сентября 2026 12:38
Буданов посетил Волынь: встречи с семьями пленных и осмотр укрытий
Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов посетил Волынь. В частности, в Луцке он вместе с командой встретился с семьями пленных, пропавших без вести и погибших воинов. Кроме того, Буданов осмотрел новое укрытие в Камене-Каширском.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в понедельник, 21 сентября.

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Буданов на Волыни

"Готовность нации к сопротивлению — это одна из залогов прочного мира. Враг дважды подумает, стоит ли воевать со страной, население которой готово к жесткому сопротивлению. Говорил об этом во время рабочей поездки на Волынь", — отметил Буданов.

Кирило Буданов на Волині
Буданов на Волыни. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

В Луцке он вместе с представителями ОП встретился с семьями военнопленных, пропавших без вести и погибших защитников. В ходе беседы обсудили проведение обменов и поиск военнослужащих, местонахождение которых до сих пор не установлено. Отдельно рассмотрели индивидуальные случаи семей, каждый из которых требует детальной проработки и поиска соответствующих решений.

Из областного центра команда отправилась на север, в приграничные районы. В частности, в Камене-Каширском Буданов пообщался с местным сообществом и поздравил жителей с 830-летием основания города.

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Кирило Буданов
Выступление Буданова на Волыни. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Открыли инклюзивную спортивную площадку "Стронг воркаут" для ветеранов. Заехали в поселок Ратное, где осмотрели недавно построенное укрытие лицея на 425 школьников. И Камень-Каширский, и Ратное — это населенные пункты, фактически расположенные в приграничной зоне, всего в 20–30 километрах от белорусской границы, поэтому создание надлежащих условий безопасности для детей и гражданского населения здесь является принципиальным вопросом", — заявил руководитель ОП.

Буданов оглядає укриття
Буданов осматривает укрытие. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Буданов завершил рабочую поездку совещанием в Луцке, в ходе которого обсудили дальнейшее развитие центров национального сопротивления и пластового движения. За восемь месяцев 2026 года Волынский центр сопротивления уже провел подготовку для более чем 1700 человек и планирует в дальнейшем расширять свою деятельность. На Волыни "Пласт" действует с 1922 года, а после полного запрета возобновил свою деятельность в 1989 году и работает по сей день.

Буданов здійснив візит на Волинь
Встреча Буданова с участником «Пласта». Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Убежден, что центры национального сопротивления должны использовать опыт «Пласта» и объединить усилия для создания системы подготовки сознательной, патриотичной молодежи, готовой в нужный момент встать на защиту своего государства", — добавил Буданов.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Кирилла Буданова, борьба за будущее Украины происходит не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Для эффективного противодействия Украине необходима совместная работа государственных структур, СМИ, специалистов и представителей IT-сферы.

А 17 сентября в Украине отмечали День спасателя. К сотрудникам ГСЧС обратились глава государства Владимир Зеленский и руководитель ОП Кирилл Буданов.

Офис президента Украина Луцк Кирилл Буданов Волынь
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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