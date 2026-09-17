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Главная Новости дня Зеленский и Буданов поздравили сотрудников ГСЧС с Днём спасателя

Зеленский и Буданов поздравили сотрудников ГСЧС с Днём спасателя

Ua ru
17 сентября 2026 10:31
День спасателя в Украине 17 сентября: поздравления Зеленского и Буданова
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В Украине отмечают День спасателя. К сотрудникам ГСЧС обратились президент Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. В настоящее время в ведомстве работают 56 тысяч специалистов, среди которых более 10 тысяч женщин. Глава государства и руководитель Офиса Президента Украины отметили мужество сотрудников чрезвычайных служб, чья работа поддерживает города в рабочем состоянии, несмотря на удары России.

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Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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