День спасателя в Украине 17 сентября: поздравления Зеленского и Буданова

Зеленский и Буданов поздравили сотрудников ГСЧС с Днём спасателя
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17 сентября 2026 10:31
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В Украине отмечают День спасателя. К сотрудникам ГСЧС обратились президент Владимир Зеленский и Кирилл Буданов. В настоящее время в ведомстве работают 56 тысяч специалистов, среди которых более 10 тысяч женщин. Глава государства и руководитель Офиса Президента Украины отметили мужество сотрудников чрезвычайных служб, чья работа поддерживает города в рабочем состоянии, несмотря на удары России.
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