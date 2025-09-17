Видео
В Украине сегодня отмечают День спасателя — история праздника

В Украине сегодня отмечают День спасателя — история праздника

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 07:35
17 сентября в Украине отмечают День спасателя
Спасатели ГСЧС тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

В Украине 17 сентября отмечают День спасателя. Это профессиональный праздник людей, которые ежедневно стоят на страже безопасности и помогают в самых сложных ситуациях.

Новини.LIVE расскажет больше об истории появления этого праздника и почему профессия спасателя стала особенно важной во времена войны.

Как появился праздник День спасателя в Украине

Дата была закреплена Указом Президента в 2008 году по предложению Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и общественности.

До этого времени в Украине существовали другие дни, связанные с профессиями пожарных и спасателей. В 1990-х годах было два отдельных праздника: 29 января отмечали День работников пожарной охраны, а в последнюю субботу октября - День спасателя.

День рятівника
Спасатель. Фото: ГСЧС Украины

В 2004 году указом президента Леонида Кучмы их объединили в одно — День работников гражданской защиты, который пришелся на 17 сентября. Четыре года спустя, в 2008-м, по предложению профильного министерства, президент Виктор Ющенко подписал документ о переименовании праздника на современное название — День спасателя.

Указ Президента Украины. Фото: скриншот

Почему День спасателя является важным праздником

В этот день чествуют сотрудников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны, гражданской защиты и других формирований, а также граждан, которые проявили героизм во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, спасения жизни и здоровья людей.

Труд этих людей требует мужества, выносливости и постоянной готовности рисковать собственной жизнью ради других.

День рятувальника Україна
Разбор завалов в Киеве. Фото архивное: ГСЧС Киевщины

Спасатели защищают население и территории от техногенных и природных катастроф, ликвидируют последствия аварий, катастроф и пожаров, проводят эвакуацию, спасают людей и имущество, а также занимаются профилактической и разъяснительной работой по правилам безопасности. Их деятельность является жизненно необходимой для общества, ведь именно эти люди обеспечивают надежную защиту жизни и национальных богатств.

ДСНС свято 17 вересня
Тушение пожара после атаки РФ. Фото: ГСЧС Сумщины

Особенно значимой роль спасателей стала во время полномасштабной войны. Они первыми прибывают на места после массированных обстрелов, разбирают завалы, спасают пострадавших и ежедневно рискуют собственной жизнью ради сохранения других.

Работа спасателей стала чрезвычайно опасной в военное время, ведь Россия нередко применяет тактику повторного удара по ранее атакованному объекту.

Так недавно под атакой оказались работники ГСЧС в Киевской и Черниговской области.

Также в результате этих атак зарегистрировано немало трагических случаев, когда спасатели погибали во время выполнения своей работы. В июне 2025 года в Киеве попрощались с тремя работниками ГСЧС, которые погибли во время массированной атаки России на столицу.

украинцы ГСЧС Украина спасатели праздник День спасателя
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
