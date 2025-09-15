На Черниговщине ранены четыре спасателя во время тушения пожара

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Черниговщины

Российские войска нанесли повторный удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине, где работали спасатели. Вражеская атака произошла в Нежинском районе.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

В ГСЧС отметили, что после пожара, возникшего в результате удара беспилотника, российские войска намеренно попали в место, где пожарные ликвидировали возгорание.

Спасатель тушит огонь, фото: ГСЧС Черниговщины

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Черниговщины

Тушение пожара в Нежине. Фото: ГСЧС Черниговщины

В результате обстрела травмированы четверо спасателей. Все они были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Напомним, также сегодня, 15 сентября, российские войска сбросили авиабомбы на Краматорск.

Добавим, что российские войска нередко применяют тактику повторных атак, когда на объекте уже работают экстренные службы.