Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала спасателей на Черниговщине, которые тушили огонь

Россия атаковала спасателей на Черниговщине, которые тушили огонь

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 11:12
На Черниговщине ранены четыре спасателя во время тушения пожара
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Черниговщины

Российские войска нанесли повторный удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине, где работали спасатели. Вражеская атака произошла в Нежинском районе.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Реклама
Читайте также:

Россия атаковала спасателей, которые приехали на вызов в Нежин

В ГСЧС отметили, что после пожара, возникшего в результате удара беспилотника, российские войска намеренно попали в место, где пожарные ликвидировали возгорание.

Пожежа в Ніжині
Спасатель тушит огонь, фото: ГСЧС Черниговщины
Ніжин пожежа
Тушение пожара. Фото: ГСЧС Черниговщины
Чернігівська область
Тушение пожара в Нежине. Фото: ГСЧС Черниговщины

В результате обстрела травмированы четверо спасателей. Все они были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Напомним, также сегодня, 15 сентября, российские войска сбросили авиабомбы на Краматорск.

Добавим, что российские войска нередко применяют тактику повторных атак, когда на объекте уже работают экстренные службы.

российские войска пожар ГСЧС Черниговская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации